Maduro, Rusya ile her gün iletişim halinde olduklarını açıkladı: Askeri işbirliği sürüyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya ile her gün iletişim halinde olduklarını ve iki ülke arasında "son derece verimli" bir askeri işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre Maduro, başkent Caracas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Venezuela ilişkilerine değindi.

Maduro, Rusya ile sanayi, bilim, teknoloji, ekonomi, finans ve turizm gibi birçok alanda işbirliği yürüttüklerini belirterek, "Rusya ile her gün iletişim halindeyiz. Caracas ile Moskova arasında son derece verimli bir askeri işbirliği sürdürülüyor" ifadesini kullandı.

Rusya'nın küresel rolünden bahseden Maduro, "Rusya artık küresel bir güç ancak Venezuela gibi ülkelerle eşitlik, saygı ve işbirliğine dayalı ilişkiler kurma kapasitesine sahip. Gerçekten de Rusya ile ilişkimiz örnek niteliğinde çünkü Ruslar, Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in liderliğinde uluslararası hukuka saygı ve karşılıklı kalkınma esasına dayanan bir model inşa ettiler. Emperyalist hırslarla hareket etmiyorlar" diye konuştu.

ABD'NİN İDDİALARINA YANIT

Öte yandan Maduro, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen iki uçağın ülkesinin hava sahasına girdiğini belirterek, "ABD Karayipler üzerinde bazı uçaklarını hareket ettirirken, uyuşturucu kaçakçılarına ait iki uçak Venezuela'ya girmeye çalıştı ve onların (ABD'nin) tam önünden geçti" dedi.

Maduro, uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda 63 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucunun Peru ve Bolivya'da üretildikten sonra Kolombiya üzerinden diğer ülkelere dağıtıldığını savunan Maduro, söz konusu sevkiyatın Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya ait gemiler aracılığıyla taşındığını ifade etti.

Venezuela Silahlı Kuvvetleri, Maduro'nun bahsettiği uçakların Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde düşürülerek imha edildiğini duyurmuştu.