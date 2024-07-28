Maduro: Seçim sonuçlarına saygı duyacağız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanı seçimi için, "Resmi sonuçları tanıyorum ve tanıyacağım. Bu sonuçlara saygı duyulmasını sağlayacağım" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanı seçiminin sonuçlarına saygı duyacaklarını söyledi.

Başkent Karakas'ta eşi Cilia Flores ile oyunu kullanan Maduro, basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Maduro, seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını dile getirerek, "Resmi sonuçları tanıyorum ve tanıyacağım. Bu sonuçlara saygı duyulmasını sağlayacağım. Sadece ben değil, seçime katılan 38 siyasi parti de kamuoyu önünde sonuçlara saygı duyacaklarını açıkça beyan etmeleri lazım" dedi.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıklayacağı resmi sonuçlara işaret eden Maduro, "Barış içinde geleceğimi söylemiştim ve barış içinde geldim. Eğer bir şeyi korumak ve savunmak gerekiyorsa, önemli olan Venezuelalıların barış, uyum ve birlik içinde yaşaması. Venezuela'da iyilik ve zafer kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, yarından itibaren ülkedeki siyasi partiler ve bütün sektör temsilcilerine yeni bir diyalog çağrısında bulunacağını bildirdi.

Öte yandan Maduro, X sosyal medya platformundan oy kullanma anının görüntülerini paylaşarak, "Oyumu kolayca, hızlıca ve pratik şekilde kullanıyorum. Barış, demokrasi ve Venezuela için herkesi oyunu kullanmaya davet ediyorum" dedi.