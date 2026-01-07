Maduro'ya yapılan Türkiye teklifi Erdoğan'a soruldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya Türkiye’ye gitmesinin teklif edildiği yönündeki haberlere ilişkin "Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından bir gazetecinin Maduro'ya, ABD tarafından Türkiye'ye gitmesinin teklif edilmesine ilşkin sorusunu yanıtladı. AKP'li Cumhurbaşkanı bu konuda kendilerine herhangi bir teklifin yapılmadığını söyledi.

Maduro’ya Türkiye’ye gitmesinin teklif edildiği yönündeki haberler ABD’li Senatör Lindsey Graham ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından doğrulanmıştı.

Graham, "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" ifadelerini kullanmış, Graham’ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump’ın kafasını sallayarak doğrulayıcı bir tavır takınması dikkat çekmişti.