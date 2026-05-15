Maduro'yu alıkoyan ABD'nin yeni hedefi Raul Castro: İddaname hazırlanıyor!

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyan ABD'nin yeni hedefinde Küba Devrimi'nin simge isimlerinden eski Devlet Başkanı Raul Castro var.

ABD'nin, eski Devlet Başkanı Raul Castro'yu yargılamak amacıyla iddianame hazırladığı öne sürüldü.

CBS News'ün konuya yakın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre hazırlanan iddianamenin, Küba yönetimine 'muhalif' olan kişilerin Florida'da kurduğu "Brothers to the Rescue" adlı sivil toplum kuruluşuna ait uçakların 1996'da düşürülmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

ABD'li yetkili, Raul Castro hakkında iddianame hazırlandığını ve bunun öncelikle büyük jürinin onayına sunulması gerektiğini dile getirdi.

KÜBA DEVRİMİ'NİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Küba Devrimi'nin mimarları arasında yer alan Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun 2008'de sağlık sorunları gerekçesiyle görevi bırakmasının ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturmuş ve 2018'de görevini Miguel Diaz-Canel'e devretmişti.