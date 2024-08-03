Maduro’dan ABD’ye: İç işlerine burnunu sokma

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in açık ara kazandığını öne sürdü. Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm kanıtlar ışığında, ABD ve belli ki Venezuela halkının çoğu, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini açık ara kazananın Gonzalez olduğuna inanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Blinken'ın seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "ABD, Venezuela'nın iç işlerine burnunu sokma" dedi.

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan destekçilerine seslenen Maduro, Venezuela'nın egemen devlet olduğunu ve seçimde halkın iradesinin tecelli ettiğini vurgulayarak, "ABD, Venezuela'da başka bir devlet başkanının olduğunu söylemek için ortaya çıkıyor. ABD, Venezuela'nın iç işlerine burnunu sokma" ifadesini kullandı.