Maduro’dan ABD’ye sert tepki: "Venezuela’yı kimse aşağılayamaz"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Venezuela’yı kimse aşağılayamaz, ABD’nin aşağılamasını asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Başkent Karakas'ta özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, Washington’un Venezuela’yı hedef almasını "uyuşturucuyla mücadele kisvesi altında yürütülen bir kampanya" olarak değerlendirdi.

ABD'ye tepki gösteren Maduro, şunları söyledi:

"Venezuela’yı kimse aşağılayamaz, ABD'nin aşağılamasını asla kabul etmeyeceğiz. Venezuela’daki hiçbir kuşak emperyalizme boyun eğmeyecek. Asla, ne bugün ne de yarın. Uyuşturucu bahanesiyle bize saldırmaya çalışıyorsunuz ama biz bunun farkındayız. Asıl niyetiniz rejimimizi devirmek ve zenginliklerimizi almak. Buna karşı hem orduyu hem halkı savunmaya hazır hale getiriyoruz."

Maduro, ABD'nin dünyanın en büyük uyuşturucu tüketicisi olduğunu belirterek, "ABD bu konuyla gerçekten ilgilenmiyor. Vatandaşlarının yüksek uyuşturucu tüketiminden kaynaklanan ciddi bir halk sağlığı sorununu çözmek için çok az çabalıyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Gümrük Örgütü verilerine atıfta bulunan Maduro, ABD’ye giden Kolombiya menşeli kokainin yüzde 70’inin Ekvador limanlarından çıktığını iddia etti.

Uluslararası medyanın tutumunu da eleştiren Maduro, "Haberlere bakıyorum, Venezuela ile ABD arasında gerilim olduğu söyleniyor. Öyle bir şey yok, ortada ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tutumu var. Uluslararası haber ajanslarının çoğu 'gerilim artıyor' diye yazıyor ve 'Maduro milis güçlerini harekete geçirdi' diyor. Ne yapacaktık yani." sözleriyle tepki gösterdi.

ABD halkına da seslenen Maduro, "Bizi Güney Amerika’da bir rejim değişikliği ve Venezuela halkının petrol, gaz ve altın kaynaklarını çalmak amacıyla savaşa sürüklemek istiyorlar." diye konuştu.

SAVUNMA BAKANI: "BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ASKERİ TEHDİT"

Öte yandan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin Karayipler'deki tüm askeri yığınağının Venezuela'yı hedef aldığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Lopez, ABD’nin Karayipler’de "benzeri görülmemiş askeri tehdit" oluşturduğunu söyleyerek, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler içinde bölünme ve ihanetleri teşvik etmeye çalışıyorlar. Ülkemizde iç istikrarın daha da sağlamlaştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.