Maduro’dan AB’ye tepki: Bay Borrell bir yüz karası

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yapılan seçimlerin sonuçlarını resmi kayıtlar yayımlanmadan tanımayacağını bildiren Avrupa Birliği’ni (AB) “yüz karası” olarak niteledi. Pazar günü Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, Avrupa kurumlarını ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i hedef aldı.

Venezuela lideri "Avrupa Birliği, saçmalıklarıyla gündeme geliyor. (Juan) Guaido'yu tanıyan aynı AB. AB yüz karası, Bay Borrell bir yüz karası, Ukrayna'yı savaşa sürükleyen ve şimdi de ellerini yıkayan bir yüz karası" dedi.

Borrell, X’teki paylaşımında Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından 2 Ağustos’ta açıklanan sonuçların tanımayacağını belirtmişti. Borrell’in ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada ise 28 Temmuz’daki seçimlerin uluslararası standartları karşılamadığı belirtilerek CNE’ye “resmi oylama tutanaklarını yayımlama” çağrısı yapılmıştı.