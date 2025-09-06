Maduro’dan Trump'ın tehdidine yanıt: ''Saldırı olursa silahlı mücadele başlar''

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." diye konuştu.

Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi.

“ŞU AN SİYASİ MÜCADELE AŞAMASINDAYIZ”

Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadesini kullandı.

Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şunları söyledi:

"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."

Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.

KARAYİPLER’DEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK

ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.

"Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri'n şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığına" işaret eden Maduro, "Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını" kaydetti.

TRUMP’TAN KARŞI TEHDİT

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek" ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." şeklinde konuşmuştu.