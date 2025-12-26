Maestro kim, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve güncel piyasa değeri ne kadar?

Süper Lig’de dikkat çeken genç yeteneklerden biri olan Maestro, hem Alanyaspor performansı hem de transfer piyasasındaki adıyla gündemin en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. Peki Maestro kim, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, Milli Takım performansı nasıl ve güncel piyasa değeri ne kadar? İşte Alanyaspor’un parlayan yıldızı Maestro ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

MAESTRO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gerçek adı António Simão Muanza olan Maestro, 4 Ağustos 2003 doğumludur ve 22 yaşındadır. Angola’nın başkenti Luanda’da dünyaya gelen genç futbolcu, Angola Milli Takımı’nda da forma giymektedir. Milli takım kariyerinde şu ana kadar 18 maçta görev alan Maestro, Afrika Uluslar Kupası oyuncuları arasında da yer almaktadır.

Bilgi Detay Doğum Tarihi 4 Ağustos 2003 Yaş 22 Doğum Yeri Luanda – Angola Uyruk Angola

MAESTRO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Maestro, ana pozisyonu Ön Libero olan bir orta saha oyuncusudur. Bunun yanında Merkez Orta Saha pozisyonunda da görev yapabilmektedir. Sağ ayağını etkili kullanan futbolcu, oyun kurma kabiliyeti, savunma katkısı ve dinamizmiyle dikkat çekmektedir.

MAESTRO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Genç yıldız, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giymektedir. Türkiye 1. Lig seviyesi kategorisinde yer alan Süper Lig’de mücadele eden Maestro’nun sözleşmesi 3 Temmuz 2025’te başlamış olup 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecektir.

Güncel Kulüp: Alanyaspor

Lig Seviyesi: Süper Lig

Sözleşme Başlangıcı: 3 Temmuz 2025

Sözleşme Bitişi: 30 Haziran 2029

MAESTRO’NUN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Maestro’nun güncel piyasa değeri 4.00 milyon € olarak açıklanmıştır. 17 Aralık 2025 itibarıyla güncellenen bu değer, genç yaşına rağmen yükselen futbol grafiğini yansıtır niteliktedir.

2025 / 2026 SEZONU PERFORMANSI

Süper Lig 2025/26 sezonunda önemli bir çıkış yakalayan Maestro, sahada gösterdiği performansla dikkat çekmektedir. İşte güncel performans istatistikleri:

Kategori Değer Maç 13 Gol 1 Asist 1 Sarı Kart 3 Kırmızı Kart 0 İlk 11 Oranı %65 Süre %65 Skor Katkısı %13

Toplamda Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere 14 maçta 1 gol ve 1 asist üreten Maestro, toplam 1.014 dakika sahada kalmıştır.

FENERBAHÇE – MAESTRO TRANSFER GELİŞMESİ

Genç yıldız, Süper Lig devlerinin de transfer radarında yer alıyor. Özellikle Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında Maestro için transfer pazarlığı devam ediyor. Fenerbahçe’nin 5 milyon euro teklif ettiği Maestro için Alanyaspor’un 10 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

Maestro, genç yaşı, yükselen performansı, Angola Milli Takımı deneyimi ve Alanyaspor’da sergilediği başarılı futboluyla Süper Lig’in geleceği parlak oyuncuları arasında gösteriliyor. Transfer dönemlerinde adından sıkça söz ettirecek gibi görünen Maestro’nun kariyerinin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu.