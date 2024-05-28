Mafya - devlet - siyaset ilişkisinin aparatı

MHP Lideri Bahçeli Ateş suikastıyla bir bağlantılarının olmadığını savundu. Ülkü Ocaklarını aklamaya çalışan Bahçeli, Cumhur’a operasyon çekiliyor sözlerini yineledi, gazetecileri hedef gösterdi. Kontrgerilla örgütlenmesi içerisinde gelişen Ülkü Ocakları ise mafya, devlet, siyaset ilişkisinin hep göbeğinde oldu. 70’li yıllardan AKP’ye kadar her dönemin aparatı olarak kullanıldı.

Politika Servisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin konuştu. Ateş suikastının iddianamesinde bulunan MHP bağlantılarını reddeden Bahçeli, ‘‘Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşma için hazır olduğumuzu söylüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bahçeli, başta Halk TV, Sözcü TV ve Now TV olmak üzere bu kanallardaki programlarda partisi hakkındaki iddialara yönelik değerlendirmelerde bulunan gazetecileri hedef alırken ‘Hesaplaşacağız’ sözleri ile tehdit etti.

Cumhur İttifakı vurgusu ile kendilerine kumpas düzenlendiğini iddia eden Bahçeli Ülkü Ocakları’nın geçmişinin temiz olduğunu belirtti.

Ateş suikastı başta olmak üzere Cumhur İttifakı içerisinde ortaya çıkan krizin üzerini kapatmak isteyen Bahçeli’nin bu sözleri ise dikkat çekti. Yoluna AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sız devam edemeyeceğini bilen Bahçeli, şimdilik Erdoğan’ın da kendisi olmadan iktidarını sürdüremeyeceğinin farkında.

İttifak içi çatışmayı da açığa çıkartan Ateş suikastında ise Bahçeli ‘Cumhur’a operasyon çekiliyor, Oyunları bozacağız, bizim geçmişimiz temiz’ mesajlarıyla günü kurtarma peşinde.

Ülkede mafyalara ve çetelere yol veren, ülkeyi koca bir suç cenneti haline getiren iktidar bloku ortaklarından MHP’nin karnesi ise Bahçeli’nin dediğinin tersine oldukça dolu.

HER DÖNEMİN KARANLIK İLİŞKİLERİNDE VARLAR

Kuruluşu itibarıyla bir NATO konseptiyle dünyaya gelen Ülkü Ocakları, devlet siyaset mafya üçgeninin en vazgeçilmez unsurlarından oldu. Emperyalizm ile göbekten bağlı hareket, ülkenin ‘komünizmin eline düşmesine engel olmak amacıyla’ kontrgerilla örgütlenmelerinin bir ayağını oluşturdu. 27 Mayıs Darbesinde aktif rol oynayan ve MHP’nin kurucuları arasında yer alan Alparslan Türkeş’in partinin gençlik kolları adıyla lanse ettiği Ülkü Ocakları, komando kaplarıyla bilinen eğitimlerden sonra ülkeyi kan gölüne çeviren bir aparat haline getirildi. 12 Mart darbesinden bu yana karanlık örgütlenmelerle bugünlere uzanan Ülkü Ocakları, Maraş Katliamı’ndan, 7 Türkiye İşçi Partili’nin katledildiği Bahçelievler katliamına, 1977 kanlı 1 Mayıs’tan Çorum olaylarına kadar birçok eli kanlı eyleme imza attı.

ABD eliyle palazlanan anti komünist hareketler içerisinde devletle olan bağını da oldukça geliştiren Ülkü Ocaklarının işlediği tüm suçlar da devlet tarafından görünmez olmaya başladı. Kurulan mafya ilişkileriyle hareketin yayılması sağlanırken mahalle kabadayılığı ile başlayan ilişki ağları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla da kendi finans merkezlerini de oluşturdu. 90’lı yılların faili meçhul cinayetlerinde de aktif rol oynayan Ülkü Ocakları, gazeteci, yazar, akademisyen, sanatçı toplumun önde gelen aydın isimlerini de hedef almayı sürdürdü. Zaman içerisinde mafya ülkücüleşirken ülkücüler mafyalaştı.

Ülke tarihinin en büyük skandallarından birisi olan Susurluk kazası ise devlet siyaset mafya ilişkisinin en görünür yüzü oldu. Mafyanın ülkücülerle ilişki ağının da en açık haliyle ortaya döküldüğü kazada, Mercedes'i kullanan Hüseyin Kocadağ, Abdullah Çatlı ve Gonca Us ölmüş, Sedat Bucak yaralı olarak kurtulmuştu. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da, Susurluk Davası’nda yargılanmış ve Abdullah Çatlı’nın saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere haber vermemek ve gizlenmesine yardım etmek, Çatlı ve Yaşar Öz’e silah taşıma izin belgesi vermek ve hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştı.

MAFYAYA SİYASİ KİMLİK KAZANDIRDILAR

AKP’nin iktidara gelmesiyle beraber ise mafya ve devlet ayrımı günden güne yok edilmeye başlandı. MHP ile kurulan rejim hukukun da tasfiyesine başlayınca mafya devlet birbirinden ayrılamaz hale geldi. Ünlü ülkücü mafyalar cezaevlerinden çıkarıldı. Çıkan herkesin ilk rotası Bahçeli’nin makam odası oldu.

Buna göre Bahçeli, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın tahliyesini sağlayacak af yasasını çıkarttırdı. Bahçeli, Çakıcı için ‘Benim dava arkadaşımdır’ derken ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak’ suçundan hüküm giyen suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz hakkında da ‘kahraman’ açıklaması gerçekleştirdi. Şahinler çetesi olarak bilinen suç çetesinin önde gelen isimlerinden Sedat Şahin de cezaevinden tahliye edilmesinin ardından soluğu Bahçeli’nin yanında aldı. Şahin ile Bahçeli’nin verdiği fotoğraf dikkat çekti. Seçim süreçlerinde de kullanılan uyuşturucu ve kara para aklayıcıları, mafya eskileri, siyasal kimlikler kazandı.

Ülkeyi bir felakete sürükleyen ilişki ağları ise rejim içi yaşanan krizle beraber bir kez daha en açık haliyle ortada. Bahçeli gelecek hesapları ile ülkü ocaklarını aklama gayretine düşse bile Sinan Ateş suikastında yaşananlar MHP’nin ve Ülkü Ocaklarının mafya ve devlet bağını bir kez daha ortaya çıkardı.

CİNAYETE İLİŞKİN PTS KAYITLARI ÇIKTI

Sinan Ateş cinayetinde Ülkü Ocakları’ndan üst düzey iki yöneticinin kullandığı öne sürülen araçların Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kayıtları ortaya çıktı. Anka‘nın haberindeki iddialara göre Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı 06 DB 7018 plakalı VW Passat markalı araç ve cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı araç kullanıyordu.

PTS kayıtlarına göre cinayetten bir gün sonra 31 Aralık 2022’te saat 00.37’de Şanlı’nın kullandığı iddia edilen 06 DB 7018 plakalı araç Bolu Highway AVM’ye girdi. Şanlı 00.40’ta araçtan tek başına indi ve Highway AVM’ye girdi. Saat 01.06’daysa AVM’den çıktı. Aracın daha sonra saat 01.26’da Bolu istikametine seyir halinde olduğuna ait görüntü kaydedildi.

Öte yandan eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanan Demirbaş’ın kullandığı iddia edilen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın da PTS kayıtları dosyaya girdi. Bu isimler Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede yoktu.

YÜCEL: DAVAYI ÖRTBAS ETMEYİN

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlendiği basın toplantısında Sinan Ateş cinayeti soruşturması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı:

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş sokak ortasında torbacılara öldürtülürken, parti yönetiminin en üst kademesindeki bazı isimler cinayetle ilişkilendirilirken gıkı çıkmayan bir parti, bize mertlikten bahsetmesin. Devlet Bahçeli’nin sorularını ciddiye dahi almıyoruz, cevap vermeyi kendimize zul addediyoruz. Sinan Ateş’in acılı eşinin de, toplumun ve kamuoyunun beklentisi de, bu olayın perde arkasındaki azmettiricilerinin tespit edilerek, kim ya da kimler tarafından korunuyorsa korunsun, yargı önüne çıkarılması ve adaletin tecelli etmesidir. Sayın Devlet Bahçeli’ye de tavsiyemiz, Sinan Ateş davasının örtbas edilmesine alet olmamasıdır. Ayrıca o iki kişi için söylüyorum; biz onlara, onların üslubuyla cevap vermeyiz. Biz sorulması gereken soruları sorarız. Değerlendirmesini halkımız yapar.’’