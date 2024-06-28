Mafya fedaisi milli boksör

Ülkü Ocakları’ndan CHP’ye, valiliklerden THK’ye kadar ziyaret etmediği kurum kalmayan, milli boksör Muhammed Dursun, kasten yaralama ve tehditten 3 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Valiliklerde, siyasi partilerde ve kamu kurumlarında ağırlanan milli boksör Muhammed Dursun, iş insanı Fehmi Öztürk’ü öldüresiye dövdüğü için hapis cezası aldı.

Temmuz 2018'de, boksör Muhammed Dursun ve Cem Özmüş, İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir kafede iş insanı Fehmi Öztürk ile oğlu Ercan Öztürk’e saldırdı. Öztürk’ü eski ortağı olan Fırat Muşlu’nun dövdürdüğü ortaya çıktı. Öztürk’ün vücudunda orta derecede kırıklar oluştu.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama 21 Mayıs'ta karar bağlandı. Muhammed Dursun ile Fırat Muşlu, tehdit ve kasten nitelikli yaralama suçlarından 3 yıl 8 ay 12’şer gün hapis cezası aldı. Ayrıca Dursun ve Muşlu’ya hakaret suçundan da 2 bin 620’şer TL para cezası verildi

YARGILANIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Öztürk’ü darbedenler arasında yer alan Cem Özmüş ise 15 Temmuz 2021’de Kartal sahilinde silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen Özmüş’ün eşi Pınar Özmüş, “Eşim Fırat Muşlu’nun tahsilat işlerini, daha doğrusu gayrimeşru, kirli işlerini yapıyordu” dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, boksör Muhammed Dursun’u makamında ağırlamıştı. 11 Haziran 2024’te kayyum yönetimindeki THK’den yapılan açıklamada ise “THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, altın eldivenli şampiyona, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu” ifadeleri yer aldı.

25 Ekim 2023’te de CHP Kartal İlçe Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı: “Milli boksör Muhammed Dursun İlçe Başkanımız Mert Polat’ı tebrik ziyaretinde bulundu.”

Ülkü Ocakları Bahçelievler İlçe Başkanı Adem Sertdemir ise 12 Kasım 2023’te yaptığı paylaşımda, “Bir çok kez derece yaparak bizleri gururlandıran, milli sporcumuz Muhammed Dursun kutlu ocağımızı ziyaret etti” ifadelerini kullandı.