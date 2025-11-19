Mafya parti kurmuş: Amaçları ne?

Bir çete liderinin yurtdışına sığınma amacıyla siyasi parti kurduğu ortaya çıktı.

Nefes gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre çetelerin yeni yöntemi “naylon parti kurup yurtdışında siyasi sığınma hakkı kazanmak.”

TABELA PARTİLERİ

Babacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Türkiye’de siyasi parti sayısının 170’e çıktığı bilen var mı? Son seçimde merak edenler 150 olduğunu öğrenmişti. Çoğu seçime katılmaya hak kazanamayan bu partilerin neden kurulduğu konusunda ilginç yeni bilgiler var.

Tabela partilerinin, kartvizitle iş takip etmek, hatta genel merkezlerinde kumar oynatmak gibi amaçlarla kurulduğu anlatılır. Ancak yeni durum pek bilinmiyor ve memleketteki çürümeyle örtüşüyor:

Kurulan yeni bir partide tartışma çıkıyor ve ‘genel başkan seçimine katılanlar partili değil’ diye itiraz başvurusu yapılıyor.

Soruşturma aşamasında, söz konusu partinin siyasetle ilgisinin olmadığı, çete ve mafya davalarına konu olan isimler tarafından kurulduğu, dava sonucuna bağlı olarak ülke dışına kaçarken ‘siyasi parti genel başkanı’ sıfatıyla ‘Türkiye’de baskı görüyoruz’ diyerek siyasi sığınma hakkı elde etme amacı taşıdıkları ortaya çıkıyor.

Mafya mensuplarının yeni merakının, naylon parti kurup yurtdışında siyasi sığınma hakkı kazanmak olduğu anlaşılmış…”