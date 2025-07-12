Mafya tarzı gözdağı politikası

Politika Servisi

Gazze ve Batı Şeria’daki insan hakları ihlallerini inceleyen Birleşmiş Milletler özel raportörü Francesca Albanese, Trump yönetiminin “antisemitizm” ve “taraflılık” gerekçeleriyle kendisine uyguladığı yaptırımlara cevap verdi. Albanese, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Güçlülerin, güçsüzler adına konuşanları cezalandırması bir güç gösterisi değil, suçluluk göstergesidir.” ifadesini kullandı.

Al Jazeera ile yaptığı bir görüşmede ABD’nin “mafya tarzı gözdağı verme politikalarından” sıkıldığını söyleyen özel raportör, her zaman adaletten yana olduğunu ve bunun sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca hakkında yapılan “antisemitist” iddialarının Gazze ve Batı Şeria’daki katliamdan dikkatleri uzaklaştırmak için bir çaba olduğunu söyleyip her koşulda ilginin Gazze üzerinde kalması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çarşamba günü yayınladığı Albanese’yi hedef alan basın açıklaması, Birleşmiş Milletler tarafından da tepki topladı. BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, özel raportörlerin bağımsız yetkiyle hareket ettiklerini vurgulayarak bu görevi dolduran insan hakları uzmanlarına uygulanan yaptırımların tehlikeli bir emsal oluşturduğunu söyledi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise yaptırımların derhal geri çekilmesi için çağrıda bulundu. İsrail’in Gazze üzerindeki işgalini açık bir şekilde eleştiren insan hakları uzmanı, geçen haftalarda BM İnsan Hakları Konseyi’ne yaptığı bir konuşmada İsrail’i “tarihin en zalim soykırımlarından birisini” yapmakla suçlamıştı. Ayrıca haziran ayında BM’ye sunduğu “İşgal Ekonomisinden Soykırım Ekonomisine” başlıklı bir raporda İsrail ile ilişkilerini sürdüren ve Filistin üzerindeki işgalden kâr elde eden şirketleri, bankaları, silah üreticileri gibi birçoklarını ayrıntılı şekilde ortaya koydu. Raporda Albanese, ülkelere İsrail ile ticaret ve yatırım ilişkilerini askıya alma çağrısında bulundu ve raporunda ele aldığı şirketleri Filistin topraklarındaki yasadışı sömürgeci faaliyetlerden sorumlu tuttu.