Mafyalar yerine siyasetçiler tutsak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, “Kobani siyasi bir dava değidlir” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da kürsüden cevap verdi. “Ey Erdoğan bu dava tastamam siyasi bir davadır. Bir kumpas davasıdır. Bir siyasi intikam alma davasıdır” diyen Hatimoğulları, sözlerine “Davaya atadığınız çete üyesi hâkimler, cübbe giymiş siyasiler, saray eşrafı ve küçük ortağı şunu iyi bilsin ki bu dava Türkiye tarihinin en büyük siyasi kumpas davasıdır” şeklinde devam etti. Hatimoğulları, “Kobani Kumpas Davası’nda 24 arkadaşımıza siyaset yaptıkları için, IŞİD katliamlarına karşı çıktıkları için, bu rejime biat etmedikleri için; AKP’ye, Erdoğan’a ‘kral çıplak’ dedikleri için 407 sene 7 ay hapis cezası verildi’’ dedi.

‘‘16 Mayıs’ta yargılanan siyasetçiler değil, toplumsal itiraz hakkıdır” diyen Hatimoğulları, 2015 yılındaki IŞİD saldırılarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Diyarbakır HDP mitinginde IŞİD’in bombaları patladı. Suruç’ta 33 düş yolcusu IŞİD tarafından katledildi. Antep’te düğün katliamı... Ankara’da barış güvercinlerini hedef alan Gar Katliamı. Bütün bu katliamlara mevcut olan iktidarın kolluk kuvvetlerinin sağladıkları destek ortadır. Ceza verdikleri arkadaşlarımız ‘IŞİD’e hayır, bu katliamlara hayır’ dedikleri için yargılandılar. Bu kumpas davasıdır ve tamamen siyasi bir davadır.” Hatimoğulları, Eroğan’ın “Yasin Börü’yü öldürdüler” suçlamasına da cevap verdi. İktidarın, siyasi intikam almak için yıllardır Yasin Börü’yü Kobani davasında yargılanan isimlerin öldürdüğünü iddia ettiğine dikkat çeken Hatimoğulları, “Bir çocuğun ölümünden bir siyasi intikam senaryosu çıkarak kadar yürekleri kurumuş vicdanları köhnemiş olan bir anlayış var karşımızda” dedi. Toplantıda Erdoğan’ın iki gün önce Kobani davasından çıkan karara ilişkin “Yüreğimize su serpti” demesine de tepki gösterildi. Hatimoğulları, “Şunu iyi bilin ki Türkiye’deki demokrasi güçlerinin, Kürtlerin ve Türklerin ve dünya halklarının içindeki öfkeyi daha da artmıştır” ifadelerini kullandı.

NORMAL DEDİKLERİ HER GÜNE YENİ BİR ÇETE OLAYI

Normalleşme tartışmalarına da değinen Hatimoğulları şöyle konuştu: AKP, normunu kendisini yarattığı bir normalleşmeden bahsediyor. Bu bataklıkta Türkiye her gün bir mafya ve çete olayına uyanıyor. Yeni paralel yapılar türedi ve halkların bir arada yaşam talebine suikast düzenliyorlar. Ankara emniyetindeki haberlere baktığımızda at izinin it izine karıştığını görüyoruz. İktidar güdümlü suç örgütlerine bir diğer iktidar güdümlü suç örgütü operasyon çekiyor. Devletin bağırsakları patlamış, kirli ilişki ağları ortaya dökülmüştür. Sokak ortasında insan öldürülen çeteler ve mafyalar hepsi serbest, siyasetçiler ise ceza alıyor. İşte bunların Türkiye Yüzyılı olarak tanımladıkları yüzyıl ne yazık ki böyle bir yüzyıl.’’