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Maganda kurşunuyla vurulan 9 yaşındaki Kemal hayatını kaybetti

Adana'da bir düğünde maganda kurşunuyla vurulan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ise ifadesi sürüyor.

Güncel
  • 15.01.2025 16:03
  • Giriş: 15.01.2025 16:03
  • Güncelleme: 15.01.2025 16:06
Kaynak: AA
Maganda kurşunuyla vurulan 9 yaşındaki Kemal hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla başından vurulan 9 yaşındaki Kemal Azgın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak'ta Turgutlu Mahallesi'nde bir evin önünde düzenlenen düğünde meydana gelen olayda, düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 2 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün sabah saatlerinde olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ise ifadesi sürüyor.

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