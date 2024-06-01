Mağara yok olabilir

Öğrencilerin eğitim faaliyeti yaptığı, ülkenin önemli mağaralarından Aksu, çimento fabrikasının tehdidi altında. Arkeolog Eğilmez, mağaranın ve koruma atında olan canlıların tehlikede olduğunu belirtti.

Yusuf İRİS

Düzce, Yığılca ilçesindeki Aksu Mağarası’nın bulunduğu sit alanına 200 metre mesafede bulunan taşocağında yapılan patlatmalar nesli tükenmekte olan canlıları tehdit ediyor. Bölgedeki mağarada sıkça çalışmalarda bulunan Arkeolog, Dalgıç Halil Eğilmez, mağaranın su basma ihtimali olduğunu, IUCN kırmızı listede ‘tehlikede’ kategorisinde bulunan ve Türkiye’nin de imzaladığı Bern Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Uzunkanatlı Yarasa’nın risk altında olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir tarafına açılan taşocakları ormanları, su kaynaklarını ve yaban hayatı tehdit ediyor. Ülkenin en önemli mağaralarından olan Düzce’deki Aksu Mağarası da Marmara Çimento’ya ait çimento fabrikası ve taşocağı tehdidi altında. Bölgedeki patlatmalar nedeniyle yeraltı su kaynaklarının yönü değişirken mağarayı ve içerisinde yaşayan canlıları tehdit ediyor.

BirGün’e konuşan Arkeolog, Dalgıç Halil Eğilmez, mağaradaki çökme tehlikesine dikkat çekti. Eğilmez, mağarayı bekleyen büyük tehlikenin ise su tablasının kırılarak mağaranın su basma ihtimali olduğunu belirtti.

Eğilmez, “Koruma alanı, mağaranın bilinen, girilebilen yerleri üstünden çizilen ve MTA tarafından tanımlanan bir alan. Kayaç içindeki su mağaraya farklı insanın geçemediği yerlerden de geliyor. Dolayısıyla o taraftan da mağaraya bir su gelişi var. Bunlar da orada zaten ilerlediklerinde bir noktada o suyu kesecekler. Bu sefer su dışarı doğru atmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

RUHSATSIZ FAALİYET

İşletmenin ruhsat problemi olduğunu da belirten Eğilmez, “Hem çimento fabrikasının hem de ocağın ruhsat problemleri varmış. Yani bazı şeyleri eksik gözüküyor. Valilikten öyle bir bilgi geldi ama işlem yapamıyorlar. Önünde Aksu Deresi var. Bu dere, Hasanlar Barajı’nın su kaynağı. O su kaynağı da Hasanlar Barajı da İSKİ’nin barajı, İstanbul’a su gönderiyor. Önünde, kırma-eleme yapılıyor, o moloz, taş suya karışıyor. Onun dışında arıcılık var. Özel yılca arısı var endemik tür diye geçiyor. Onu geliştirme sahasının hemen yanında çimento fabrikası ve orada patlatmalar yapıyorlar. Köylü de orada rahatsız.”

“6-7 aydır bizim de üniversite grupları düzenli olarak Aksu mağarasına giriş yapıyorlar. Eğitim faaliyetleri oluyor. Sonuçta en son gittiklerinde de izinli girmişler. Sonra jandarma gelerek patlatma olacak çıkmanızı bekliyoruz. Sonrasında oraya patlatmaya gelenlerden Aksarı kaya tarafında da patlatma sonucu döküntüler oluştuğu söylenmiş. Asıl problem su tablası oradaki su kaynağını kırdıkları zaman ocağı su basıyor, ocağı da kullanamıyorsunuz. Suyu da geriye de gönderemiyorsunuz."