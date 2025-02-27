Mağaracık halkı nöbet başlattı: "Bizi buradan göç ettirmek mi istiyorlar?"

Hatay’ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde bahçe ve tarım arazileri olan yurttaşlar, arazilerinin toplu konut için kamulaştırılmasına karşı nöbet başlattı.

Eksi derece soğukta direniş nöbeti başlattıklarını söyleyen mahalliler, mülkiyet hakkının kutsal olduğuna dikkat çekerek, seslerinin duyulmasını istedi.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Samandağ’ı tepeden gören, deniz manzaralı, narenciye bahçeleri, maydanoz tarımı yapılan bir mahalle. Mahalledeki herkes geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Tapulu tarım arazilerinin yakınında hazine arazisi de var. Hazine arazilerine toplu konut yapımına başlandı. Fakat konut için alana ihtiyaç olduğu gerekçesiyle bölgedeki tapulu bahçe ve tarım arazileri de kamulaştırıldı. Mahalle sakinleri ise kendilerine kamulaştırmaya dair herhangi bir tebligat da gönderilmediğini, e-devlet aracılığıyla durumdan haberdar olduklarını belirttiler.

Bakan ve bakan yardımcılarının Samandağ rezerv alan tartışmaları sürecinde Hatay'a geldiğini, o süreçte belediye başkanı, muhtarların görüşlerinin alındığını ancak Mağaracık’ta kimsenin görüşü alınmadığını vurgulayan mahalle sakini Cuma Özen, “Kimse orada rezerv istemedi. Nereye geldiniz dağın başında emeği ile yapılan Ahmet'in, Mehmet'in, Osman'ın tarlasını almaya geldiniz. Bu kadar adaletsizlik olmaz. Merkezi yaparsın yetmedi mi hazine arazisine bakarsın orası da yetmedi mi vakıf arazisi daha da lazımsa vatandaşı mağdur etmeden çözüm bulursun” şeklinde konuştu.

Mülkiyet hakkının kutsal olduğunu söyleyen Cuma Özen, kendilerine haber verilmeden bir mesajla tapularının düştüğünü öğrendiklerini belirterek, yetkililere seslendi:

“Sayın Murat Kurum bakanımızdan Sayın Valimiz ve İlçe Kaymakamına sesleniyoruz. Bizim satılacak, kamulaştırılacak toprağımız yok. Biz gurbet ellerde Suudi Arabistan'da, Afrika’da yıllarca geleceğimizi garanti altın almak için çalıştık. Biz bu yerleri aldığımızda buralar kıraç, vasıfsız topraklardı, taşlıktı. Biz çok çalışkan insanlarız çalıştık, çabaladık sonuçta sayın devlet geldi buraya el koydu. Biz burada sayın devlete de bakana ‘hop’ diyoruz.”

Eksi 3 derece soğuğa rağmen gece gündüz demeden nöbet tuttuklarını belirten Semir Turunç, hiç istemedikleri halde jandarma ile karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Samandağ’da birçok mezhebin bir arada yaşadığını, hiçbir sorunları da olmadığını söyleyen Turunç, “Bizi buradan göç ettirmeye mi çalışıyorlar? Zamanında burada 7 Ermeni köyü vardı, onlar göç ettirildi. Sıra bize Alevilere mi geldi, sıkıntıları ne bilmiyorum. Derdimizi kimse dinlemiyor. Biz topraklarımızı bırakmak istemiyoruz. Buradaki doğayı katletmelerine kesinlikle razı değiliz. Kimse bize para konusuyla gelmesin, biz para istemiyoruz kendi topraklarımızı istiyoruz” diye konuştu.