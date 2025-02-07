"Magarsus"un ikinci sezon tarihi belli oldu

Magarsus dizisi, ikinci sezonuyla 6 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.

BluTV'nin X hesabından yapılan paylaşımda yayın tarihi, "Hazırlanın. Mevzu bu kez büyük. Magarsus yeni sezonuyla 6 Mart’ta sadece BluTV’de" ifadeleriyle duyruldu.

Hazırlanın. Mevzu bu kez büyük.



Magarsus yeni sezonuyla 6 Mart’ta sadece BluTV’de. 🍊 pic.twitter.com/GG5qEmRMG0 — BluTV (@BluTV) February 7, 2025

8 bölümden oluşan ilk sezonu Ağustos 2023’te BluTV’de yayınlanmaya başlayan Magarsus, Çukurova’nın sahil ilçesi Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi’nin, hem aile içindeki güç mücadelesini hem de bölgedeki yeraltı dünyasıyla olan çatışmalarını konu alıyor.

IMDb’de 7,7 puan ortalamasına sahip olan dizinin yönetmenliğini Aynen Aynen ve Benim Varoş Hikâyem ile tanınan Yunus Ozan Korkut üstleniyor. Dizinin senaryosunda Korkut’a Mustafa Yürüktümen eşlik ediyor.

Dizinin başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor.