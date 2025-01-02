Magarsus'un ikinci sezonundan ilk fragman geldi

BluTV, ilk sezonuyla beğeni toplayan Magarsus’un ikinci sezonundan ilk fragmanı yayınladı.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği Magarsus’un başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor. Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu ve Vildan Atasever de diziye konuk oyuncu olarak katıldı.

Yeni sezonda; Beton, Turgut ve Tansu arasında süregelen çatışmalar, bölge üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışan yabancı güçlerle daha da karmaşık bir hale geliyor. Amerikalı bir şirketin altın madeni kurma planları ve Rus uyuşturucu kartelinin liman üzerinde kontrol sağlamaya çalışması, Sarıbahçe’de kıyasıya bir mücadeleyi tetikliyor. Barış ortamı, içeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle yerini büyük bir fırtınaya bırakıyor.