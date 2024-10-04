Mağaza çalışanı 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir şüpheli, çay ocağında Barkın Perçin isimli bir kişiyi silahla başından vurarak öldürdü, biri polis 4 kişiyi yaraladı

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Ev eşyası satan bir mağazada çalışan E.U., iddiaya göre, aynı mağazada çalıştığı ve platonik aşk beslediği F.Ö.'yü iş yeri yakınlarındaki bir çay ocağı önünde arkadaşı Bakın Perçin ile otururken gördü. E.U., taburede oturup çay içen F.Ö. ile Barkın Perçin'in yanlarına giderek üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ateş etti.

F.Ö. ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. E.U., elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurarak yaraladı. E.U., daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binerek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Barkın Perçin'in başına isabet edenle kurşunla öldüğünü tespit etti. Yaralılar, F.Ö., N.Ç.K. ve S.D., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.Ö.'nün ameliyatı alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS DE YARALADI

Polis ekipleri kaçan E.U.'yu yakalamak için kapsamlı operasyon başlattı. Ekipler, çevre yolunda E.U.'nun kullandığı aracı durdurup, üzerindeki tabancayı atmasını istedi. İddiaya göre, E.U.'nun, yere attığı tabancanın ateş alması sonucu polis memuru ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Durumu hafif olan polis memuru da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan E.U. ise emniyete götürüldü.