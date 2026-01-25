Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mağaza önündeki kıyafetleri çaldılar; o anlar kamerada

Ajans Haberleri
  • 25.01.2026 18:20
  • Giriş: 25.01.2026 18:20
  • Güncelleme: 25.01.2026 18:20
Kaynak: DHA
Mağaza önündeki kıyafetleri çaldılar; o anlar kamerada

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA’da 2 kadının mağaza önünde askıda duran kıyafetleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ocak saat 12.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 2 kadın bir mağazanın önünde, kaldırımdaki askında duran kıyafetleri el çabukluğuyla çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşetler yanlarında da bir kız çocuğu bulunan kadınların, bakma bahanesiyle durdukları kıyafetleri askıdan alıp, ellerindeki poşetlerin arasına gizleyerek uzaklaştığı görüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol