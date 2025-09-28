Magazin muhabiri, Nejat İşler'i taciz etti; tepki görünce kafa attı!

Oyuncu Nejat İşler, bir magazin muhabirinin tacizine maruz kaldı.

Soru almak istemeyen İşler, muhabirin ısrarlı tutumuna tepki gösterdi.

İşler, muhabire yönelik "Gitsenize ne olur, beni bıraksanıza" ifadelerini kullandı.

Nejat İşler ile magazin muhabiri arasındakilere ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde Nejat İşler'in tepkisiyle karşılaşan muhabirin, İşler'e kafa attığı görüldü.