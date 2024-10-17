Magdalena Stysiak kimdir? Magdalena Stysiak nereli? Magdalena Stysiak hangi takımda oynuyor?

Vodafone Sultanlar Ligi 2024/2025 sezonu başladı, performansıyla öne çıkan oyunculardan biri de Magdalena Stysiak. Peki Magdalena Stysiak kimdir? Volaybolun yükselen değerlerinden biri olan genç yıldız kaç yaşında ve nereli? Magdalena Stysiak Sultanlar Ligi'nde hangi takımda forma giyiyor? Tüm detaylara bakalım:

MAGDALENA STYSİAK KİMDİR? MAGDALENA STYSİAK KAÇ YAŞINDA? MAGDALENA STYSİAK NERELİ?

Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda etkileyici bir performans sergileyen Magdalena Stysiak, 3 Aralık 2000'de Polonya'nın Turow kentinde dünyaya geldi.

MAGDALENA STYSİAK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

2,03 boyunda olan Magdalena Stysiak, pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor.

MAGDALENA STYSİAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

24 yaşındaki Magdalena Stysiak, Fenerbahçe Medicana kadın voleybol takımında forma giyiyor.

MAGDALENA STYSİAK'IN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Magdalena Stysiak'ın kazandığı bireysel ödüller şunlardır: