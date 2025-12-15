Mağdur ama ihalede kârlı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda belirlenen Türkiye’nin ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi.

İktidar çevresindeki bir avuç azınlık ise zenginliğine zenginlik kattı.

Türkiye’deki dev kamu ihaleleri ise “İktidara yakın şirketlere servet aktarma aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

AKP döneminde ismini duyuran şirketlerden biri de Pasifik Holding Anonim Şirketi oldu. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a ait şirket, devletten aldığı arazi ve ihalelere adeta köşeyi döndü. Şirket, Ankara’nın göbeğine inşa edilen ve ‘kent suçu’ olarak tanımlanan Merkez Ankara Projesi’yle de tepkileri çekti.

YÜZDE 655’LİK ARTIŞ

Şirketin 2025’in Ocak-Eylül dönemine yönelik mali tabloları da “İhya oldular” tepkilerinin haklılığını gözler önüne serdi. Pasifik Holding Anonim Şirketi’nin Ocak-Eylül 2024 döneminde 451 milyon 745 bin TL olan net dönem kârının, Ocak-Eylül 2025 döneminde 3 milyar 411 milyon 719 bin TL’ye fırladığı öğrenildi. Şirketin 2025’in Ocak-Eylül dönemindeki net kârında, 2024 yılının aynı dönemine oranla yüzde 655’lik artış kaydedildi. Ankara Merkez Projesi inşaatında 15 Ağustos 2022’de şiddetli fırtına ve sağanakta perde kalıpların devrilmesi sonucu meydana gelen olayda iki mühendislik öğrencisi stajyer hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmıştı.

***

‘UYGUN GÖRMEDİM AMA YAPTIM’

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamındaki iddianamede ‘mağdur’ sıfatıyla yer alıyor. Erdoğan, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin’in bekleyen projelerine ruhsat çıkması karşılığında bağış adı altında para istediğini öne sürdü. Erdoğan “Bu hususu hiçbir suretle uygun görmesem de kamu yararına bir bağış olması koşuluyla kabul etmek zorunda kaldım” dedi.