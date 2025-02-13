‘Mağdur vatandaşların taleplerine bakılıyor’

Maraş merkezli depremlerde yıkılan ve bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve bu kişilerin yakın akrabalarına kurada ev çıktı. Ebrar Sitesi’ndeki hak sahipleri, Kahramanmaraş Valiliği’ne dilekçe yazarak mağduriyetlerinin giderilmesini ve sanıklara ev verilmemesini talep etti.

Ebrar Sitesi’ndeki hak sahibi mağdurlar Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştü. Mağdurlar, "Valimiz, Ebrar Sitesi kurasında müteahhit Tevfik Tepebaşı ve Mustafa Timurbanga ile yakınlarına çıkan dairelerin iptal edildiğini açıkladı" bilgisini paylaştı.

Valilik kaynakları da mağdur vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini, konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilettiklerini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.