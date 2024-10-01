Mağduriyete gözler kapalı

Ezgi Can CEYLAN

Kocaeli Üniversitesi’nin Karamürsel ilçesinde bulunan kampusunda okuyan öğrenciler, kaldıkları Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Gazanfer Bilge KYK Yurdu’nun deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında kapatılması nedeniyle mağdur edildi.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Fakültesi’nde okuyan yaklaşık 900 öğrenci kaldıkları yurdun kapatılması nedeniyle, fakültelerine 1,5 saat mesafede bulunan Umuttepe ilçesindeki ana kampusun çevresindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrencilerin okula gitmek için kullandığı 750 ve 755 hatlı otobüslerin geç başlamasının yanı sıra kalabalık olması nedeniyle birçok öğrenci ya derslerine geç kalıyor ya da okula hiç gidemiyor. Seferlerin artırılmasını talep eden öğrenciler, ring seferi düzenlenmesi için imza topladıklarını ifade etti.

KİMSE SESİMİZİ DUYMUYOR

Otobüs seferlerinin sabah saat 07.00 ila 08.00 saatlerinde başladığını ifade eden bir öğrenci, “Kaldığımız karma yurdun kapatılmasıyla birlikte hepimiz farklı yurtlara dağıtıldık ancak yurda yeni kaydolan arkadaşlarımızın çoğu açıkta kaldı. Yabancı öğrencilerin birçoğu da açıkta kaldığı için özel yurtlara kayıt yaptırmak zorunda kaldı. Umuttepe tarafına dağıtılmamızın ardından yaşadığımız en büyük sorun ulaşım oldu. Eğer trafik yoksa okula gidişimiz 1,5 saat ancak eğer trafik olursa bu 2-2,5 saate kadar çıkıyor. Umuttepe’den Karamürsel’e giden bir ring hattının düzenlenmesini istiyoruz, ancak şu ana dek kimseye ulaşamadık. Bunun için imza topluyoruz” dedi.

Sabah saatlerinde otobüslere yaklaşık 50 kişinin bindiğine dikkat çeken öğrenci, “Yurdumuzun kapatılacağı geçen sene bize söylenmişti ancak yurt memurlarından kesin bir bilgi alamadık hiçbir zaman. Yaşadığımız zorlukları hangi yetkiliye söylesek ‘Durumunuzun farkındayız’ diyorlar ancak bir adım atılmıyor. Derslere yetişemediğimiz için öğretmenlerimiz ders saatlerini ileri çekmeye çalışıyorlar. Mağduriyetimizi görmeleri çok kolay ancak bunu görmek istemiyorlar.”