Mağduriyetin adı Fikirtepe!

İktidara yakın şirketlerin çıkarına işleyen kent politikaları, yurttaşları mağdur ediyor. AKP iktidarı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talan odaklı kentsel dönüşüm uygulamaları, halkın barınma hakkını yok sayıyor.

İstanbul Kadıköy Fikirtepe’de yaşanan kentsel dönüşüm süreci, bu politikaların en çarpıcı örneklerinden biri. Yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen yurttaşlar, konut sahibi olma vaadinin yerine getirilmemesi bir yana, sürecin sonunda borçlandırılıyor. Plan iptalleri, mahkeme kararları ve bitmek bilmeyen mağduriyetlerle anılan Fikirtepe’de yurttaşlar, mülksüzleştirmeye karşı hukuk mücadelesi yürütüyor.

Son olarak Fikirtepeli yurttaşlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne giderek toplu olarak dilekçe verdi. Fikirtepeli yurttaşlar “Fikirtepelilere hakları verilmeden Emlak Konut A.Ş. aracılığıyla konutlar satılmaya başlandı. Hak sahibi olan bizlere öncelik verilmeliydi” dedi.

MUHATAP YOK

Yurttaşlar, yaklaşık 250 kişinin Müdürlüğe gittiğini ancak yetkililerin kendileriyle görüşmediğini söyledi. Fikirtepeliler, hak arayışlarının yıllardır sürdüğünü söyleyerek BirGün’e şöyle konuştu: “Bizimle görüşmek istemediler. 200’ü aşkın kişi gittik ve sorunlarımızı anlatmak istedik ama görüşemedik. Bizi muhatap almadılar. Daha vatandaşa konutu vermeden satmaya başladılar. İmzalatmak istedikleri sözleşme bizim aleyhimize maddelerle doldu. Kira yardımı yapıyorlardı kesmeyi düşünüyorlar. Firmalar bazı noktalarda hâlâ inşaatı bitiremedi. Dikey mimari yapıldı ve yeşil alan olacaktı. O yeşil alanlar bile satıldı, yeşil alan kalmadı. Bize verilen sözler hayal oldu. Bu dairelerin hepsi satılırsa bize konut kalmayacak. Vatandaşla daha sözleşme, protokol bile yapılmadı, yıllar geçti. Bu kadar sorun içinde neden görüşemedik bilmiyoruz. Biz mağdur olmak istemiyoruz. Liyakat sahibi olmayan yöneticiler görevden alınsın istiyoruz.”

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LİYAKATSİZ YÖNETİCİLER GÖREVDEN ALINMALI

Yurttaşlar verdikleri dilekçede yaşadıkları mağduriyetten bahsetti. Yurttaşlar sorunlarını ve taleplerini özetle şöyle sıraladı:

• Fikirtepe halkının mağduriyetinin sorumluları Bakanlığın memur bürokratları Sezayi Köse ve Enes Gürbüz görevden alınmalı. Yerlerine liyakatlı kadrolar getirilmeli.

• 1. Etap’ta Fikirtepelilere hakları verilmeden Emlak Konut A.Ş. tarafından satılmaya başlandı. Hak sahibi olan Fikirtepelilere öncelik verilmeli.

• Bakanlığın ödediği 8 bin TL kira desteğinin Ağustos 2025’ten itibaren tamamen kesileceği ifade edildi. Kira desteği evler teslim edilene kadar sürmeli.

• Yıllardır süren projelere karşı firmaların faaliyetleri denetlenmeli.

• 1. Etap yüzde 50 kat karşılığı inşaat yapılacağı, yarısının yurttaşa eşit şekilde verileceği Bakanlık tarafından vaat edildi ancak verilen sözler tutulmadı. Haksız paylaşıma son verilerek proje bütünü baz alınmalı ve eşit paylaşım yapılmalı.

• Fikirtepelilere daha önce ticari mülkleri olmasına rağmen benzer ticari alanlar verilmedi. Daha değerli olan ticari alanlar Emlak Konut A.Ş. aracılığıyla satıldı. Daha önce ticari mülkü olanlara benzer ticari mülkler verilmeli.

• Yer teslimine ilişkin Bakanlık vatandaşın aleyhine olan maddelerle dolu sözleşmeyi imzalatmaktan vazgeçmeli. Haksız yöntemi kullanan memurlar görevden alınmalı.