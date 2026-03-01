Mağduriyetin adı Fikirtepe!

24 yıl boyunca talan ve rant odaklı projelerini teker teker hayata geçiren AKP iktidarı, yurttaşın barınma krizine çözüm bulamıyor.

Dar gelirli yurttaşın nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ancak AKP’nin seçim malzemesi olmaktan öteye gidemeyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) konutları, ya zamanında teslim edilmiyor ya da eksiklikleriyle gündeme geliyor.

İstanbul Kadıköy Fikirtepe’deki 60 binden fazla kişinin mağdur edildiği kentsel dönüşüm süreci iktidarın rant odaklı çalışmalarından yalnızca biri. Fikirtepeli mağdur yurttaşlar dün Mandıra Caddesi’ndeki Fikirtepe Emlak Konut Satış Ofisi’nin önünde dün bir araya gelerek eylem yaptı. Yurttaşlar, projenin 1. etaptaki evleri teslim edilmeden kira yardımlarının kesildiğini anımsatarak 2. ve 3. Etaplardaki evlerde ise daha tek çivi dahi çakılmadığını ifade etti.

Burada konuşan Fikirtepe Platformu Başkanı Yasin Bektaş “Yurttaşın barınma hakkı hiçe sayılıyor. 15 yıllık kentsel dönüşüm süreci içinde yaşadığımız tüm sorunların üzerine 6 yıldır Bakanlığın uhdesinde olan süreçte maalesef Fikirtepeli yurttaşlar, evlerini nereden alacağını hatta ne alacağını dahi bilmemekte. Şartları bile bilmiyoruz. Bu bilgiler bizden gizleniyor. Biz şeffaflık ve haklarımızı istiyoruz. Bugün geldiğimiz süreçte proje yüzde 90 oranında bitti ve Emlak Konut parası karşılığında satıyor. Daha bize evlerimiz teslim edilmeden evlerin satılmasını kabul etmiyoruz. Meclis’e sesleniyoruz. Bir araştırma komisyonu kurulsun. Son 6 aydır kira desteği alamıyoruz. Verilen sözlerin aksine 1’inci etapta süreç başladı ancak 2. ve 3. etapta daha çivi dahi çakılmadı. Oradaki yurttaş metruk yapılarda yaşıyor. Biz yurttaş değil miyiz? Burada evleri satın alanlar istediği zaman geçip otururken Fikirtepe halkı neden hakkını alamıyor?” diye sordu.

Avukat Elif Coşkun da “Burada 23 kez plan değişikliği 3 kez de plan iptali yapıldı. Burada bir şerh sözleşmesi olsa bile bazı tazminat kalemleri istenebilecekken karşıda devlet olduğu ve rezerv alan ilan edildiği için bir mağduriyet yaşanıyor. Bir an önce bir çözüm üretilmeli” dedi.

‘KİME GÜVENECEĞİZ?’

Hak sahiplerinden Erdoğan Bektaş da daha konutlarının yerlerinin bile belli olmadığını söyleyerek “8 bin TL kira yardımını verseler ne olur? En kötü kira 30 bin TL. Biz konutlarımızı istiyoruz” diye konuştu.

Hak sahibi Tahir Aydın ise “Yıllardır mağduriyet yaşıyoruz. 15 senedir kira veriyorum. 15 senenin kirasını hesaplasak kaç tane ev alırdım. Bizi oyaladıkça oyaladılar. Oyalamalarının sebebi buradaki evleri yabancılara satmak. Ben devlete güvenmeyeceksem kime güveneceğim?” diye tepki gösterdi.