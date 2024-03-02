Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye operasyon: 21 gözaltı

Konteyner, ahşap ev ve römork gibi ürünlerin ilanlarını arayan vatandaşlardan bir miktar para alan ve sahte fatura ve videolar ile ürünün gönderdiğini söyleyerek oyalayan dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcı şebekesine yönelik Güvence Operasyonu düzenledi. Yurt genelinde internet ve sosyal medya hesapları üzerinden konteyner, ahşap ev, römork, araç ve buna benzer ilanlar veren şebeke, kendilerine ulaşan mağdurlardan ilanda bulunan ürünün fiyatının tamamını ve ya yarısını aldı.

Kalan tutarı ise ürünün tesliminin sağlanmasıyla ödenmesi konusunda anlaşma sağlayan şebeke ürününün nakliye aracına yüklendiği veya kargoya verildiği yönünde mağdurlara sahte video, fotoğraf ve fatura gönderdi.

Mağdurların ihbarları üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından şebekeye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.