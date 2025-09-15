Mağluptur bu yolda galip

Oktay EVSEN

12 Dev Adam, EuroBasket’i ikinci olarak tamamladı. Müthiş bir turnuva geçiren Ulusal Takım, son dünya şampiyonu Almanya’ya 88-83 mağlup olarak tarihinde ikinci defa Avrupa ikincisi oldu. Ülke spor tarihinin de en büyük başarılarından birine imza atan kırmızı-beyazlılarının final maçının hikâyesi:

Maça fırtına gibi bir giriş yapan Devler 13-2 gibi muhteşem bir seri yakaladı. Molanın ardından toparlanan ve özellikle hücumda top trafiğini sağlayan Almanya geriden gelerek öne geçmeyi başardı. Tempolu ve oldukça hızlı oynamayı tercih eden Panzerler ilk periyodu 24- 22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ortalarına doğru Almanya’nın yüksek tempolu oyununa uymak yerine yarı sahada daha fazla pota altından oynamayı tercih eden kırmızı-beyazlılar süper yıldız Alperen Şengün’ün skorer oyunuyla hem sahadaki hem de skordaki üstünlüğü eline aldı. Devre biterken Alperen’in üçüncü faulü alması ise ilk yarının Ulusal Takım adına belki de tek kötü anıydı.

TECRÜBE KAZANDI

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan tarafa Almanya oldu. Panzerler yayın gerisinden bulduğu iki isabetle tempoyu istediği seviyeye çekmeyi başardı. Ancak Ulusal Takım’ın liderleri Alperen pota altından Cedi Osman ise dışarıdan bulduğu skorlarla skorun Almanya’nın lehine geçmesine izin vermedi. Son çeyreğe bir sayı üstünlükle başlayan 12 Dev Adam, özellikle savunmada vidaları sıktı. Kırmızı-beyazlılar, Alperen ve Cedi’nin sazı eline aldığı anlarda farkı açmaya başladı. 12 Dev Adam karşılaşmanın son bölümünde Shane Larkin’in oyunu yönlendirmesiyle skordaki üstünlüğünü korudu. Ancak maçın son bölümünde geri dönmeyi başaran Panzerler mücadeleyi 88-83 kazandı.

∗∗∗

BASKETBOL GELENEĞİ YENİDEN CANLANDI

Türkiye’nin başarısının arkasında yalnızca bireysel performanslar değil, takımın istatistiksel sıçraması da var. Grup aşaması verilerine göre Türkiye, “yardımcı ribaund”, “top çalma” ve “atak kesme” gibi savunma kategorilerinde önceki turnuvalara göre ciddi yükseliş gösterdi. Özellikle geçiş hücumlarını kesmedeki başarısı, rakiplerin kolay sayı bulmasını engelledi.

Bir diğer kritik ayrıntı: Yunanistan karşısında Giannis Antetokounmpo ilk yarıyı sadece 4 sayıyla kapattı. Bu, savunma rotasyonlarının ve ikili sıkıştırmaların ne denli doğru uygulandığının göstergesiydi. Ayrıca Türkiye, ana oyuncularını kritik maçlarda faul probleminden uzak tutarak rotasyonu sağlıklı kullandı.