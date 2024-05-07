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Magma Oda Korusu, canlı yayında dinleyicilerle buluşacak

Kültür Sanat
  • 07.05.2024 15:12
  • Giriş: 07.05.2024 15:12
  • Güncelleme: 07.05.2024 15:12
Kaynak: Haber Merkezi
Magma Oda Korusu, canlı yayında dinleyicilerle buluşacak

Anadolu'da yüzyıllardır kardeşçe yaşayan farklı dillerin varlığını görünür kılmayı amaç edinen “Kültürlerin Sesi” projesinin lansman konseri, bu akşam canlı yayında ekranda olacak.

Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Oda Korosu; Lazca, Gürcüce, Zazaca, Ladino, Ermenice, Arapça, Türkçe, Süryanice, Rumca eserler seslendirecek.

Misafir korolar da bu gece Yücel Kültür Vakfı’ndaki yerini alacak.

20.30’da başlayacak konser, Digiturk 601’nci kanaldan izlenebilecek.

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