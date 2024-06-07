Magma Yeryüzü Özel Sayısı çıktı: "İnsan Egemenliğini Sarsmak"

Magma Yeryüzü’nün 65'inci sayısı çıktı. 90 yaşındaki aktivist Ormanın Bilgesi Dr. Jane Goodall ile söyleşinin de yer aldığı derginin özel sayısında “İnsan Egemenliğini Sarsmak” konusu ele alındı.

Haber Merkezi

Magma “Yeryüzü Özel” 65’inci sayısı çıktı. Derginin yeni sayısının konusu “İnsan Egemenliğini Sarsmak” oldu.

Derginin özel sayısında doğayla ve diğer canlılarla kurulan ilişkinin yeniden tanımlanması, bu tanımlamanın insan egemenliğini sarsmanın doğru olanı anlamak için etkili bir yol olarak gösterilebileceği vurgulandı.

Magma Yeryüzü’nün son iki sayısında dünyayı iyileştirmenin yolları ve yöntemleri aranıyordu.

Dünyanın dört bir yanında örnekler göstererek, habitatları korumanın, yaban hayata dönüşün doğayı nasıl iyileştirebileceği ele alındı.

Derginin hem sorunu, çözümü arayıp hem de öneri sunarken konunun insana gelmesi gibi insanla beraber kurmuş olduğu sistemin yarattığı yıkıma dair pek çok soruları var. Bu sayıda Türkiye’de insana ve yeryüzüne dair sorular, Jane Goodall, Güneşin Aydemir, Prof. Dr. Gökhan Karabulut, Oktay Uludağ, Selcen Küçüküstel ve Prof. Dr. Ahmet Karataş gibi değerli isimlere soruldu. İnsan yaban karşılaşmaları, yıkıma uğrayan kıyılar ve vadiler odağında insan olan konular sorgulandı.