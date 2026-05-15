Magnum'a soruşturma: Dondurma dolaplarında yeni dönem

Rekabet Kurumu, dondurma sektöründe rekabeti artıracak bir karar aldı. Kurum, Magnum ve Algida ürünleriyle bilinen şirket hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir tedbir kararı aldı.

Karara göre, 100 metrekare ve altındaki satış noktalarında yalnızca tek dondurma dolabı bulunuyorsa, Algida’ya ait dolabın yüzde 30’luk bölümü rakip markaların kullanımına ayrılacak.

Rekabet Kurumu’nun kararına göre rakip markalara ayrılan bölümde hiçbir Algida ürününe yer verilemeyecek. Hatta rakip ürünlerin henüz temin edilmemesi durumunda bile ilgili alanın boş bırakılması zorunlu olacak.

CNBC-e'de yer alan habere göre, satış noktasının talebi halinde rakip markalara ayrılan alanın dolap hacminin yüzde 50’sine kadar çıkarılabileceği belirtildi.

DOLAPLARDA ÖZEL ETİKET DÖNEMİ

Rakip markalar için ayrılan bölümün tek bir blok halinde düzenleneceği ve bu alanda “Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır” ibaresinin yer alacağı açıklandı.

Kararın özellikle küçük marketler, büfeler ve satış noktalarında dondurma markaları arasındaki rekabeti artırması bekleniyor.

Açıklamada, düzenleme sayesinde satış noktalarının tek bir markaya bağımlılığının azalacağı ve tüketicilerin daha fazla ürün seçeneğine ulaşabileceği ifade edildi.

Rekabet Kurumu ayrıca yeni üreticilerin pazara girişinin kolaylaşacağını, artan ürün çeşitliliğinin satış noktalarının verimliliğini ve kârlılığını artıracağını değerlendirdi.