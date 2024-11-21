Magritte tablosu rekor fiyata satıldı

Kültür Sanat Servisi

Belçikalı ressam René Magritte'in 'Işık İmparatorluğu' (L'empire des lumières) serisinden bir tablo, rekor fiyata satıldı. 27 eserden oluşan serinin en büyük resimlerinden biri olan 1954 tarihli tablo, 121 milyon dolara (yaklaşık 4 milyar 174 milyon 538 bin 720 TL) alıcı buldu.

ABD'nin New York kentinde yer alan Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada, oturumun açılış fiyatı 95 milyon dolar olarak belirlendi. Eser, Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün’ün geçtiğimiz yıl 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Mica Ertegün’ün kişisel koleksiyonunda yer alıyordu.

Yine New York'ta yer alan başka bir müzayede evinde de rekor bir satış gerçekleştirildi. Sotheby’s Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada, Fransız ressam Claude Monet’nin 'Nilüferler' serisinden bir tablo, 65 buçuk milyon dolara (yaklaşık 2.26 milyar TL) ismi açıklanmayan bir kişiye satıldı.