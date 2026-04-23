Magyar’dan istifa ültimatomu

Macaristan’da 12 Nisan’da yapılan seçimde 16 yıllık Viktor Orban iktidarını deviren Tizsa partisinin lideri Peter Magyar, Orban döneminden kalan üst düzey devlet kadroları ve bürokratlara görevlerinden ayrılmaları için 31 Mayıs’a kadar süre verdi. Magyar, söz konusu isimlerin gönüllü olarak çekilmemesi halinde “anayasa değişikliği dahil her türlü yasal yolun kullanılacağı” uyarısı yaptı. Orban’ın otoriter rejimini değiştirmek için harekete geçen Magyar “Orban’ın kuklaları” olarak nitelediği Macaristan Cumhurbaşkanı, Kuria (Yargıtay) Başkanı, Ulusal Yargı Ofisi Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başsavcı’nın görev süresinin dolmasını beklemeyeceğini belirterek 31 Mayıs’a kadar gönüllü biçimde istifa etmeleri çağrısında bulundu.

NETANYAHU KARARI

Magyar ayrıca yeni hükümetinin bazı kilit isimlerini de açıkladı. 16 bakandan oluşacak yeni kabineden 6 ismi açıklayan Magyar, Andras Karman’ın maliye bakanı, Anita Orban’ın dışişleri bakanı, Istvan Kapitany’nin ise ekonomi ve enerji bakanı olarak belirlendiğini duyurdu. Öte yandan Magyar, Orban hükümetinin ayrılmak için başvuru yaptığı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) hakkında yakalama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Macaristan’a gelmesi halinde tutuklanacağını söyledi. Ekim ayında Budapeşte’de, 1956’da Sovyetler Birliği destekli yönetime karşı başlatılan halk ayaklanmasının 70’inci yıldönümü için dünya liderlerini bir araya getirecek büyük bir toplantı planladıklarını söyleyen Magyar, ICC kararlarının uygulanacağını Netanyahu’ya ilettiğini aktardı.Ayrıca Macaristan'ın vetoyu kaldırmasının ardından Avrupa Birliği'nden Ukrayna’ya verilecek 90 milyar avroluk (106 milyar dolar) kredi de onaylandı. Bu adım, Ukrayna'nın Druzhba petrol boru hattını onardığını ve Rusya'dan Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını yeniden başlattığını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.