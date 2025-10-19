"Mahalle bizim, vazgeçmiyoruz"

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde afet koordinasyon alanı olarak belirlenen yaklaşık 12 bin metrekarelik Moda Bostanı ve çevresinin konut projesi için ihaleye açılmasına karşı bir araya gelen mahalleli bir kez daha "Bu alanın yok edilerek rant üretilmeye çalışıldığını biliyoruz ve kabul etmiyoruz. Bir süredir çok farklı kaynaklardan yayılan spekülatif bilgilerle de mücadele ediyoruz. Bir yandan bu işin çoktan bittiği ve mücadeleyi kaybettiğimiz algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Mahallemizin kalbi olan, önemli kamu hizmetlerinin verildiği son açık yeşil alanımızın değeri parayla ölçülemez. Mahallemizi ranta teslim etmeyeceğiz" diyerek yetkililere seslendi.

Caferağa mahallesi halkı bu sabah alan içinde yer alan Moda Bostanı’nda bir araya geldi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce alanın ihaleye çıkarılmasına tepki gösteren mahalleli, "Mahalle bizim, vazgeçmeyeceğiz" dedi. Bostanın son durumu hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı etkinlikte, alanın mahalle için önemine dikkat çekildi. Caferağa Mahallesi adına konuşan Caferağa Muhtarı Mimar Hanife Dağıstanlı, "Üzerinde, afet toplanma alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil İstasyonu, Caferağa Muhtarlığı, Moda Bostanı, otopark ve halı sahalar olan yaklaşık 12 dönümlük Caferağa Afet Koordinasyon Alanı elimizden alınmak isteniyor. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünün lüks konut yapmak üzere düzenlediği inşaat ihalesinin ilanıyla başlayan mücadelemiz 25 Ağustos'tan bu yana 55 gündür sürüyor" dedi.

DAVALAR SÜRÜYOR

İhalenin hukuksuz olduğu ve davaların sürdüğünü anımsatan Dağıstanlı "Her türlü planlama mevzuatına aykırı bu hukuksuz ihaleye karşı Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası ve Caferağa Muhtarı olarak benim açtığım, komşularımızın müdahil olduğu üç ayrı dava var" diye konuştu. Yürütmenin durdurulması talepli ihalenin iptali davalarının devam ettiğini kaydeden Dağıstanlı "Yürütmenin durdurulması taleplerimiz reddedilmedi. 11 Eylül günü ihale oturumu gerçekleşti. Biz de oradaydık. Tek bir teklif verildi. İhale sonrasında avukatımızla beraber görüştüğümüz şube müdürünün de söylediği gibi ihale sonucu açıklanmadı. Mahkeme kararı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ihale sonucu açıklansa dahi hukuki süreç devam ettiği sürece ve sonrasında da mücadelemiz devam edecek" dedi.

VAZGEÇMİYORUZ

Dağıstanlı, şöyle devam etti:

"Yeşil alanımızdan, kamu hizmetlerimizden, afet toplanma ve koordinasyon alanlarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Bir süredir çok farklı kaynaklardan yayılan spekülatif bilgilerle de mücadele ediyoruz. Bir yandan bu işin çoktan bittiği ve mücadeleyi kaybettiğimiz algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Diğer yandan da Muhtarlık ve Moda Aile Sağlığı Merkezinin yerinde kalacağı söyleniyor. Bunların hiçbiri doğru değil. İhale şartnamesini inceledik. Vaziyet planında alanın tamamını kapsayan bir proje hazırlandığını gördük. Az önce söylediğim gibi burada gördüğünüz hiçbir kamu hizmeti yeni projede yer almıyor. Unutmayalım ki bazı şeyler parayla satın alınamaz. Bu ihale Vakıfların kontrolündeki malları gelir getirecek şekilde yararlı kullanmasıyla açıklanamaz.

Mahallemizin kalbi olan, önemli kamu hizmetlerinin verildiği son açık yeşil alanımızın değeri parayla ölçülemez. Bu alanın yok edilerek rant üretilmeye çalışıldığını biliyoruz ve kabul etmiyoruz. Süreçte bir kere daha anlamış olduk ki Caferağalılar olarak tek çaremiz bir arada durmak. Bu bizim en büyük gücümüz. Buranın gerçek sahibi biziz ve mahallemizi ranta teslim etmeyeceğiz. Bu alanı terk etmemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sosyal medyadaki duyurularımızı takip etmeye devam edin. Muhtarlığın kapısı her zaman açık. Katkı koyabileceğinizi düşündüğünüz her konu için muhtarlığa gelebilirsiniz. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Mahalleli olmak ne demek herkese bir kez daha göstereceğiz. Gidecek başka yerimiz yok. Başka şansımız yok. Mahalle bizim vazgeçmiyoruz!"