Mahalle buluşması Ağırnas ile devam etti

“Mahalle Buluşmaları” çerçevesinde ilçenin farklı mahallerinde etkinlikler düzenleyen Melikgazi Belediyesi, Ağırnas sakinlerini mahalle buluşmasında bir araya getirdi.



Mahalle Buluşmalarının vatandaşlar tarafından çok sevildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu akşam Ağırnas Mahallemizde bir araya geldik. Ağırnas bizim için önemli çünkü Mimarsinan’ın memleketi. Buraya ne yapsak az. Muhtarımızda, bizde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Programa katılan hemşehrilerimize yemek ikramı, patlamış mısır, dondurma ve pamuk şeker gibi birçok ikramlarımız oluyor. Bunun yanında katılan misafirlerimiz mini konserimizle eğleniyor, maskotlar ile de eğlencenin keyfini yaşıyorlar. Piknik havasında güzel bir gün yaşanıyor. Yaşlısı genci herkes bu etkinliklerimize katılıyor. Yine bu vesileyle gençlerimiz, çocuklarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle birlikte, güzel havada keyifli etkinliklerle dopdolu bir akşam daha yaşadık. İnşallah daha nice etkinliklerde bir araya geleceğiz. Elimizden geldiği kadar bu etkinlikleri Melikgazi’de her noktada yapacağız. Programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.