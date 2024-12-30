Mahalle Mutfağı’nda üç çeşit yemek 15 lira

Haber Merkezi

Hayat pahalılığının giderek arttığı günümüzde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Mahalle Mutfakları projesi, dar gelirli yurttaşlara hem ekonomik hem de lezzetli bir destek sunuyor. Mahalle Mutfakları, 15 TL karşılığında yurttaşları 3 çeşit yemekle yurttaşı buluşturuyor. 2020 yılında hayata geçirilen Mahalle Mutfakları projesi, bugüne kadar 3 milyon 170 binden fazla kişiye 3 kap sıcak yemek ulaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veriyor. Mahalle Mutfakları projesi; Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi Mahalle Mutfağında faaliyete başlarken, bugün ise merkez ilçelerin yanı sıra Erdemli ve Tarsus ilçelerinde de olmak üzere toplamda 49 noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Mahalle Mutfaklarına ilişkin açıklama yapan aşhane sorumlusu Ergün Horuz, “Ekonomik şartların dar olduğu; işçinin, emekçinin, çiftçinin geçinmekte zorluk çektiği bu dönemlerde 3 kap yemeği 15 TL’ye vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Yurttaş Celil Kılıçdoğan, “Bir yemek yiyeyim desen 300 TL para gidiyor. Çalışanımız yok, getirenimiz yok. Onun için mecburen biz de buraya başvurmak zorunda kalıyoruz” dedi. Emekli yurttaş Hatice Özpekmezci, “12 bin lira maaş alıyoruz. Küçük bir lahana, bir marul 50 lira; alıp da nasıl salata yapıp yiyeceksin? Domates olmuş 50-60 lira. Hangi birinden alıp da yiyeceksin? Bunun yanında bir de ev kirası, evde çalışan yok, eden yok. O yüzden hem ekonomik hem de lezzetli” dedi.