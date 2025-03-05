Mahalle yakınlarında yiyecek arayan karacalar görüntülendi
Kaynak: DHA
Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)- ORDU’da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmak için mahalle yakınına inen 4 karaca, cep telefonuyla görüntülendi.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Aç kalan 4 karaca Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi yakınlarına indi. Karacalar, mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, karacaların karla kaplı arazide yiyecek aradıkları görüldü. (DHA)
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