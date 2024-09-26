“Mahallede eğlence var”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Spor Haftası için kentin dört bir yanında etkinliklerine devam ediyor. 23-30 Eylül tarihlerindeki Avrupa Spor Haftası kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların sporla tanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen “Mahallede eğlence var” etkinliği Konak Lale Mahallesi’nde yapıldı. Çocukların sporun farklı branşlarıyla tanışması, aynı zamanda ailelerin de Büyükşehir Belediyesi’nin spor faaliyetleri ve ücretsiz eğitim olanakları hakkında bilgilendirilmesi için düzenlenen şenlik havasındaki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Lale Mahallesi Spor Tesisleri’nde yapılan etkinlikte çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının tekvando ve judo gösterilerini izledi. Badminton, ayak tenisi, masa tenisi sporlarını deneyimlediler. Fenerbahçe altyapısından yetişen, İzmirspor, Akhisarspor ve Galatasaray’da forma giyen milli futbolcu Bilal Kısa ve profesyonel futbolcu Mert Kaytankaş ile tanışıp fotoğraf çektirdiler ve onlara sorular sordular. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün ampute futbol takımından oyuncularla gösteri maçı yaptılar.

Etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şube Müdürü Asım Bahadır Eroğlu, etkinliğe katılarak çocuklarla vakit geçiren Bilal Kısa ve Mert Kaytankaş’a teşekkür plaketi takdim etti. Bahadır Eroğlu, bu tür etkinliklerle çocukların hem eğlendiğini hem de sporla büyüyen sağlıklı bireyler olma yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

“İYİ BİREYLER YETİŞTİRMEMİZ İÇİN SPOR ÖNEMLİ”

Etkinlikte konuşan futbolcu Bilal Kısa böyle organizasyonlarda bulunmaktan çok büyük keyif aldığını belirtti. Kısa, “İyi bireyler yetiştirmemiz için gerçekten spor çok önemli. Biz de elimizden geldiğince çocuklarla beraber olmaya çalışıyoruz. Çünkü mahallelerdeki spor alanlarında, tesislerinde, sahalarında yetenekli çocukların yetiştirilebileceğine inanıyorum. Ben milli takımda forma giydim ama sokaklarda, mahallelerde yetiştik, buralara geldik. Buradan da inşallah hem ülkemize hem spor camiasına çok büyük katkıları olacak çocukların yetişeceğini düşünüyorum” dedi.

“BÖYLE YERLERE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DOKUNMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Çocuklarla beraber organizasyonda yer alan futbolcu Mert Kaytankaş ise “Burada böyle güzel bir tesis yapıldığı için İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Ben 10 yaşında futbola başladım, sokaklarda öğrendik futbolu. Çok sıkıntılı bölgelerde yetiştik. Futbol oynadığımız yerler hiç futbola elverişli değildi ama buradaki çocuklara bakıyorum şimdi çok şanslılar. Böyle bir tesise sahipler. Dezavantajlı bölgelerde gerçekten spora yatkınlık çok daha fazla oluyor” şeklinde konuştu.

Kaytankaş bu tarz etkinliklerin çocuklar için önemli olduğunu belirterek “Böyle yerlere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dokunması, önem vermesi özellikle spor açısından çok önemli. Doğru olan doğru zamanda çocuklara dokunabilmek; İzmir Büyükşehir Belediyesi de buna çok önem veriyor” dedi.

14 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nde ampute futbol oynayan Erdi Arslan da etkinliğe katıldı. 8 yıldır aynı zamanda milli takımda oynayan Arslan şunları söyledi: “Öncelikle sadece bu tesis bazında değil son yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güzel tesisler yapıyor. Avrupa Spor Haftası kapsamında yapılan etkinlikler de çok iyi. Ben kendim de dezavantajlı bir birey olarak dünyaya geldim, gerçekten bazı mahallelerdeki kardeşlerimiz spora ve tesise ulaşmada çok zorluk yaşıyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nin de bu mahallelere öncelik vermesi çok güzel bir şey, hayırlı olsun.”