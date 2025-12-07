Mahalleli direndi, Moda Bostanı kurtuldu: Konut projesi iptal

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde afet koordinasyon alanı olarak belirlenen yaklaşık 12 bin metrekarelik Moda Bostanı ve çevresindeki arazinin kat karşılığı konut projesi için yapılan ihale iptal edildi. Halkın ve yaşam savunucularının uzun süredir sürdürdüğü mücadele sevinçle karşılandı. Yaşam savunucuları ve halk "Mücadelemiz kazandı” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'nün, mülkiyeti Ali Oğlu Hüseyin Vakfı'na ait arazinin inşaat ihalesini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. maddesi kapsamında 2 Aralık 2025'te iptal ettiği ortaya çıktı.

"MAHALLE BİZİM"

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı, şunları kaydetti: “Üzerinde Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Şair Nefi Çocuk Parkı ve otopark bulunan afet toplanma ve koordinasyon alanımızla ilgili 11.09.2025 tarihinde yapılan kat karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Kanun’un 31. maddesi kapsamında iptal edilmiştir. Mücadelemize destek veren tüm dostlarımıza, basın mensuplarına, Kadıköy Belediyesine ve Mimarlar Odası’na teşekkür ederiz. Mahalle bizim, vazgeçmiyoruz.”

"KARARLI DURUŞ"

Kadıköy Kent Dayanışması'ndan Üzeyir Uludağ, iptal kararının mahalle sakinlerinin ısrarlı çabasının sonucu olduğunu söyledi: “Mahallede yaşayan insanların yaşam alanlarına sahip çıkması ve kararlılığı belirleyici oldu. Siyasi partiler, Mimarlar Odası ve Kadıköylülerin desteği önemliydi ama asıl başarı mahallelilerin bizzat yaşam alanlarına sahip çıkmasıyla oldu. Mahallelinin mücadele azmi ve dayanışması başarıda etkili oldu. Bu örnek alınmalı. Başarıda esas olan mahallelinin ön planda olması ve diğer kurumların desteklemesiyle geldi. Yerelde halkın olmadığı hiçbir mücadele tam anlamıyla başarıya ulaşmıyor. ”

Uludağ, afet toplanma alanlarının İstanbul genelinde hızla yok edildiğine dikkat çekerek, Moda Bostanı için verilen mücadelenin diğer risk altındaki alanlar için de örnek olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca on yıl önce de aynı bölgeye bir müteahhit firmanın iş makineleriyle girmeye çalıştığını, ancak halkın desteğiyle geri püskürtüldüğünü anımsatan Uludağ “Bu alan yıllardır korunmaya çalışılıyor. Kadıköylüler olarak verilen bu kararı ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Deprem hazırlıkları açısından kritik öneme sahip olan, Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde afet koordinasyon alanı olarak belirlenen 11 bin 775 metrelik alanda; Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, halı sahalar, 300 araçlık açık otopark ve afet istasyonları yer alıyor. 27 Ağustos’ta ilan edilen ihale sonrası mahalleli, yaşam savunucuları bölgede çok sayıda eylem yapmıştı.