Mahalleli Polat’ın rantını engelledi

Levent mahallesinde yaşayanlar yürüttükleri hukuk mücadelesiyle Adnan Polat’ın Boğaziçi Sit Alanı’ndaki inşaat için yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Mahkeme, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İsmail ARI

Beşiktaş’a bağlı Levent Mahallesi’nde, “imar rantına” karşı mücadele eden 73 yurttaş, açtıkları dava ile önemli bir kazanım elde etti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yurttaşların tepki gösterdiği inşaat için Beşiktaş Belediyesi tarafından 29 Aralık 2022 tarihinde ruhsat verildi. Rönesans Fuarcılık Şirketi’ne ait olan arsa üzerine Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Adnan Polat’ın şirketi tarafından lüks konut projesi inşaatına başlandı. İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açan yurttaşlar ise inşaat ruhsatının iptal edilmesini talep etmişti. Yurttaşlar, inşaat projesinin, Boğaziçi Sit Alanı Etkilenme Bölgesi sınırları içinde kaldığını ve imar planına aykırı olduğunu vurguladı. Boğaziçi Kanunu’na ve yönetmeliklere aykırı olduğu ifade edilen ve binanın 9 bodrum kat, zemin kat ile 14 normal kattan oluşacağı belirtildi.

“Şirkete özel imar ayrıcalığı sağlandığını” vurgulayan yurttaşlar, dava dilekçesinde “İptali istenen yapı ruhsatı ile dava dışı şirket inşaata başlamış olup, faaliyete devam ettiğinden, davacılar yönünden telafisi imkânsız zararlara sebebiyet verileceği de açıktır. Nitekim bu zarar daha şimdiden kendini göstermiş dava dışı parsel maliki şimdiden Altzeren Sokak ve Ülgen Sokağı’nın bir kısmını işgal ederek, davacıların çevre sakinlerinin otopark olarak kullandıkları park cepleri bu işgal sebebiyle kullanılamaz hale gelmiştir. Parsel maliki bu dilekçenin yazıldığı saatlerde dahi parseli taşacak şekilde, sokağı işgal etmeye devam ederek sunta duvarlar yükseltmektedir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yurttaşlar dava dilekçesinde, projenin telafisi imkânsız zararlara sebebiyet vereceğinin de altını çizdi. Beşiktaş Belediyesi davanın reddini isterken mahkeme 24 Nisan’da karar verdi. Kararda, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu vurgulanarak yürütülmeyi durdurma kararı verildi.