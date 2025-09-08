Mahalleliden ‘Menzil’ isyanı

Haber Merkezi

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde, yıllar önce mahallelinin katkılarıyla alınan arsa üzerine inşa edilen Kur’an Kursu’nun son dönemde Menzil tarikatına bağlı olduğu öne sürülen vakıf ve derneklere verilmesi, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Adıyaman’da cami çıkışında toplanan vatandaşlar, ‘Mülkiyeti mahallemize ait olan kursumuzu geri istiyoruz’ ve ‘Kendi imkânlarımızla yaptığımız kursumuzu derneklere peşkeş çektirmeyiz’ yazılı pankartlarla Kahta İlçe Müftülüğüne yürüyerek basın açıklaması yaptı. Protestocular adına konuşan mahalle sakini Ahmet Kuyumcu, şunları söyledi:

"Kurs mahalleye aittir, mahalleli geri de alacaktır. Bizim paramızla kuruşu kuruşuna temelden tepeye kadar paramızla yaptığımız kurs elimizden alınmıştır. Belediyeye 4 sefer dilekçe verdik, geldiler mühürlediler.

Kuyumcu, müftülükten aldığı yanıtların yetersiz olduğunu savunarak, "Bir sayfa dilekçe veriyoruz, tek satırla ‘Bir dernekle sözleşme yaptık’ deniliyor. Bu, halkın malı bir kurs binasıdır. Paravan dernekler üzerinden devredilmesi doğru değildir" dedi.