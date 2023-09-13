Mahallelinin yaptığı garaj alev alev yandı; o anlar kamerada

Bursa'da, mahalle sakinlerinin araçlarını park etmek için yaptığı garajda çıkan yangın paniğe neden olurken, bir otomobil kullanılamaz hale geldi, bir minibüs ise zarar gördü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Semra Sokak'ta boş araziye mahalle sakinleri tarafından araçlarını park etmek için yapılan garajda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki binaların da alevlerden dolayı camlarının kırıldığı görüldü. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, zarar gören bir minibüs de son anda alevlerden uzaklaştırıldı. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)