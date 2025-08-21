Mahallemde Çocuk Tiyatrosu için son günler

Oktay EVSEN

Kadıköy Belediyesi’nin beşincisini düzenlediği “Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” farklı oyunlarla tiyatro izlemenin keyfini yaşatmaya devam ediyor. 19 Mayıs Mahallesi Kriton Curi Parkı’nda başlayan tiyatro gösterimleri, Er Çağlar Mengü Parkı (Fikirtepe) ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda ücretsiz sürüyor.

Kadıköy’ün simge mekânlarından Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ise, etkinliklerin final günlerinde çocuklara unutulmaz bir sanat deneyimi sunacak. Tarihi atmosferi ve akustiğiyle özel bir yere sahip olan sahnede, müzikle hikâye anlatımını buluşturan eserler yer alacak.

Er Çağlar Mengü Parkı: 22 Ağustos Cuma – Eşit Masallar (+5); 23 Ağustos Cumartesi – Denizaltı Masalı (+3); 24 Ağustos Pazar – Ağustos Böceği ve Karınca (+3).

Süreyya Operası: 29 Ağustos Cuma – Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti (+5); 30 Ağustos Cumartesi – Sesler Ülkesi (+4); 31 Ağustos Pazar – Bir Şölendir Opera: Çocuk (Müzikli Anlatı) (+6).