Mahalleme, komşuma dokunma

Bir gecede rezerv alan ilan edilen Ümraniye Topağacı Mahallesi’nde halkın direnişi sürüyor. Önceki gün mahalleli ile bir araya gelen milletvekilleri mücadeleyi sürdürecekleri belirterek "Komşuma, mahalleme dokunma" dedi. Mahalleli ise "Böyle bir kentsel dönüşüm istemiyoruz. Süreç şeffaf olmalı" diye konuştu.

Mahalleye destek ziyaretleri sürerken DEM Parti milletvekilleri Özgül Saki ve Çiçek Otlu ile Emek Partisi milletvekili İskender Bayhan ve CHP Ümraniye İlçe Başkanı Avukat Hakan Kızılelme mahalleye giderek yurttaşlarla bir araya geldi.

Mahalle halkı ile dayanışma çağrısı yapan Saki, ülkede kentsel dönüşüm adı altında rant projeleri yürütüldüğüne dikkat çekti. Saki "Mecliste Maden Yasası, İklim Yasası ve Kentsel Dönüşüm yasalarıyla bu rant planları adım adım uygulanıyor. En son 2024’te Topağacı Mahallesi rezerv alan ilan edildi. Bu ilan için herhangi somut bir gerekçe sunulmadı. Deprem bahanesi öne sürülüyor ama yapılan araştırmalarda daha riskli bölgeler varken dönüşüm nedense oralarda başlamıyor" diye konuştu.

RANT POLİTİKASI

Topağacı Mahallesi’nin bir gecede rezerv alan ilan edilerek ranta açıldığını ifade eden ve konu hakkında meclise gensoru veren Çiçek Otlu da "Evlerimize çökme planı, AKP iktidarının uzun süredir sürdürdüğü bir politikadır. Rant uğruna, kendi şirketlerine para kazandırmak için birçok kentte ve İstanbul’un pek çok ilçesinde halkın evleri yıkıldı. Bu ilk kez yaşanmıyor. Bu dayatmaya karşı tek yol mücadeledir. Fikirtepe, Kirazlıtepe, Güngören… Zorla göç ettirilen tüm mahallelerle Topağacı halkının mücadelesi birleşmelidir. İstanbul’da evlerinden edilen herkes yan yana gelmeli, birlikte mücadele etmelidir" dedi.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da "Kol kola birbirimize kenetlenmeliyiz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

226 hanenin yaşadığı Topağacı Mahallesi’ne geçen hafta perşembe günü sabah saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilmiş ve kentsel dönüşüm gerekçesiyle mahalledeki 15-20 kadar evin elektrik, su ve doğalgazı kesilmişti. AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yaptığı açıklamada, Topağacı’nda yurttaşların rızasını alarak bir dönüşüm yaptıklarını savunmuştu. Yıldırım, olası bir depremde vatandaşların zarar görmemesi için ilçedeki dönüşüm çalışmalarının tamamlanması gerektiğini söylemişti.