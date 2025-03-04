Mahallemizden elinizi çekin

Ümraniye’deki Topağacı Mahallesi’ndeki yurttaşlar kentsel dönüşüm çıkmazında. Bir gecede rezerv alanı ilan edilen mahalledeki evlerin yıkımı sürüyor. 3 haftada 25-30’a yakın evin yıkıldığını belirten mahalleli, hukuki süreç sürerken yıkım yapılmasına tepkili.

Halk "Dava sonuçlanmadan yıkım yapılamaz. Büyük bir hukuksuzluk var. Gerekirse davamızı AİHM’e taşıyacağız. Gidecek başka yerimiz yok, direneceğiz. Evlerimizden çıkmayacağız vermeyeceğiz, gerekirse burayı yakarız yine de mahallemizden çıkmayız" diye konuştu.

2B (orman niteliğinde olmayan alanlar) arazisi üzerinde olan ve yaklaşık 10 yıl önce paralarını ödeyerek tapularını alan, vergilerini ödeyen mahalleli, evlerinin olduğu mahallelerinin bir gecede rezerv alanı ilan edildiğini gördü. Sonra ise kentsel dönüşüm sürecine girildi. 5 yıl önce AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin bildiriyle kentsel dönüşüm sürecini öğrenen ve sözleşmelere imza atan mahalleli dönüşümü kabul etti. Ancak 2 buçuk yıl boyunca inşaat yapımına başlanmadı. Yaklaşık 10 ay önce ise belediyeden yetkililer mahalleye giderek bir ofis açıp tekrar sözleşme imzalatmaya çalıştı. Bu durumu soran mahalleliye, belediye yetkilileri “Burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrettik. Bakanlık eski sözleşmeleri kabul etmiyor, tekrar sözleşme yapılacak” yanıtını verdi. Sözleşmede ciddi hak kayıplarının olduğunu söyleyen yurttaşlar, hukuki süreç başlattı.

Mahalleli, kentsel dönüşümü yapan firmanın baskı ile kağıt üzerinde çoğunluk elde ettiğini, mahallenin yarısından fazlasının kentsel dönüşüme razı olmadığını söyledi. İddiaya göre kentsel dönüşümü üstlenen firmanın mahalleliyi "Ya sözleşmeye imza atın ya da evleriniz fahiş bedelden satılacak" baskısı yaptı. Sonra bazı hak sahipleri bunu kabul etti, birçoğu ise kabul etmedi.

BASKI İDDİASI

Mahalleli ‘‘Buradaki insanların yarısından çoğu 60 yaş üstü, okuma yazma bile bilmiyor, teknik terimleri anlamaları mümkün değil. İnsanları tehdit ederek, kandırarak sözleşmeler imzalatıldı. Kentsel dönüşüm bu şekilde olmaz’’ diye konuştu. Mahalleli Turgay Kutlu, şunları anlattı: ‘‘Mahallemiz ikinci köprüye beş dakika, birinci köprüye 15 dakika, üçüncü köprüye 20 dakika. Kuzey Marmara Otoyolu’nun çıkışı burada. Gözlerini buradan ayırmıyorlar. 3 haftadır ara ara gelip yıkım yapıyorlar. Şimdiye dek 30’a yakın ev yıkıldı. Şu an yıkılanlar, yıkıma razı olan kişilerin evleri. Yaz gelmeden diyecekler ki ‘sizin evinizi de yıkıyoruz.’ Mahkemeden çıkacak karara göre bir üst mahkemeye başvuracağız, gerekirse AİHM’ne kadar gideceğiz. Biz itiraz edenler olarak asla kolay kolay mahalleyi bırakmayacağız. Mahkeme kararının ardından eylem kararını alacağız. Biz evlerimizden çıkmayacağız. Her gün gerekiyorsa sabahlara kadar sokaklarda mahallemizi korumak için nöbetler tutacağız, sabahlayacağız. Direneceğiz, başka yolu yok. Son kalanlar olarak asla pes etmeyeceğiz. Biz vatandaşız, bunu yapamazlar. Herkes gözünü karartmış durumda."