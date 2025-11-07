Mahalleye inen dağ keçileri, evlerin arasında dolaşıyor

Dursun Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi’ne inen yaban keçileri, evlerin arasında dolaşıp, yakınlardaki bahçelerde otluyor. Doğayla iç içe yaşamanın en güzel örneklerinden birini sergileyen mahalleli, keçilere sahip çıkıyor.

Karadeniz ikliminin hakim olduğu Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi, dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede yoğun olarak bulunan dağ keçileri, insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan dağ keçilerine mahalleli de sahip çıkıyor. Olur- Artvin kara yolunun Ormanağzı Mahallesi mevkisinde yavrularıyla otlayan dağ keçileri, sürücülerin de ilgisini çekiyor. Araçlarını durdurarak bir süre keçileri izleyen vatandaşlar, daha sonra yollarına devam ediyor.

Ormanağzı Mahallesi'nde otlayan sürü halindeki dağ keçilerini görüp, izleyen Fuat Demir, "Ormanağzı Mahallesinde yaşayanları tebrik ediyorum. Doğamızın bu güzelliklerini koruyorlar. Bu duyarlılık herkese örnek olmalı" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI