Mahalleye taş ocağı kuşatması

Haber Merkezi

İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi yaklaşık 30 yıldır taş ocaklarının istilası altında. Bölge sakinleri, ocakların artık evlerinin dibine kadar geldiğini, toz nedeniyle sağlıklarının büyük risk altında olduğunu söylüyor. Binlerce ağacın da kesildiğini belirterek artık bu çalışmaya son verilmesini istiyor.

EVLERİN DİBİNE GELDİ

Bölge halkı önceki günü Sultangazi’de bir araya gelerek taleplerini kamuoyuna iletti. Yapılan açıklamada "İstanbul’un nefesini kesen, Kuzey Ormanları’nı ve su havzalarımızı tahrip eden taş ocaklarına karşıyız. Şirketler servet yığsın diye çocuklarımızın astım KOAH olmasını istemiyoruz. Dinamit patlattıkları yerde Kuzey Marmara Otoyolu Tüneli var. Her patlamada evlerimiz ve o tünel sarsılıyor” denildi.

KENTİN SON NEFESİ

Kuzey Ormanları Sözcüsü avukat Esmanur Çağlak da ”Taşocakları Alibey Barajı’nın 50 metre yakınına yaklaşan bu taş ocakları su kaynaklarımızdan birini daha yok ediyor. İstanbul’un son suyunu, nefesini savunuyoruz. Yaşamımızı betona boğmak için Kuzey Ormanları’nı cehennem çukuruna çevirenlere boyun eğmeyeceğiz” dedi. Basın açıklamasının ardından taleplerini Sultangazi Belediyesi’ne iletmek üzere yürüyüşe geçti. "Tozdan ölmek istemiyoruz" diye slogan atan grup hafriyat kamyonlarının önünü kesmeye çalıştı. Polis yurttaşlara müdahale etti. Beş kişi gözaltına alındı.

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HATAY’DA ŞİMDİ DE TAŞ EZİYETİ

Depremde yıkılan Hatay’da da taşocakları yaşamı tehdit ediyor. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara sorunu Meclis gündemine taşıdı. Kara, Hatay’da mayıs ayından bu yana ‘ÇED gerekli değildir’ raporu alarak yaklaşık 25 taş ocağı ve maden tesisinin açıldığını söyledi. Kara “İktidar, depremi gerekçe göstererek ‘asfalt, beton, taş ocağı ihtiyacımız var’ diyerek bu kararları alıyor. 5-10 yıl sonra yaşanacak ölümlerden, kanser vakalarından kim sorumlu tutulacak" dedi. Nermin Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesi verdi.