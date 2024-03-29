Mahalleyi kadınlar değiştirecek

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Soğuksu mahallesinde muhtar adayı olan Sultan Akkiraz, mahallede söz, yetki ve kararın tüm mahalleli olacağını söyledi. Kadınların görmezden gelindiğine de dikkat çeken Akkiraz, "Tüm halkın sorunlara kadın duyarlılığı ve kararlılığıyla çözüm getirmek gerekiyor" diye konuştu.

Haber Merkezi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Soğuksu mahallesinde muhtar adayı olan Sultan Akkiraz, projelerini anlattı. 14 yıldır Antalya'da yaşayan Akkiraz, mahallede söz, yetki ve kararın tüm mahalleli olacağını söyledi. Halkın mahalle sakini değil mahalle sahibi olmadı gerektiğini aktaran Akkiraz, "Dayanışma, sevgi ve kardeşlik duygularıyla birlikte mutlu bir yaşam sürdüğümüz bir mahalle yaratmak istiyorum" dedi.

Yönetimlerdeki erkek egemen anlayışa dikkat çeken Akkiraz, "Yıllardır hem genel hem yerel yönetimlerde erkek egemen anlayış nedeniyle sorunlar artarak devam ediyor. Mahallemizde de hep erkek muhtarlar olduğundan kadınların sorunları, ihtiyaçları görmezden gelindi. Tüm halkın sorunlara kadın duyarlılığı ve kararlılığıyla çözüm getirmek gerekiyor" diye konuştu.

Akkiraz mahalledeki sorunlara ve çözüm önerielerine ilişkin şunlara değindi:

"Merkez mahalle olmasına karşın mevcut park alanı bakımsız ve işlevsiz. Sokaklar ve kaldırımlar oldukça eski ve bakımsız. Mahalledeki konutlar da oldukça eski ve kentsel dönüşüm çalışmasına ihtiyaç var. Ancak bu çalışmayla insanlar ranta kurban edilmemeli. mahalle ve mahallelinin yararı gözetilmeli.

Kadınların, yaşlıların, çocukların ve engelli bireyler önemsenerek yeni yaşam ve etkinlik alanları oluşturulacak. Kadın emeği değerlendirilmeli, kadınlara meslek ve beceri kazanacağı kurslar, çocuklar için kreşler açılacak."